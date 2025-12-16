Reprodução/ GILSON ABREU/ AEN-PR Instabilidade no Sul e Sudeste do Brasil

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alertas nesta terça-feira (16) para c huva forte em diversas regiões do estado. Municípios como Bertioga, Juquitiba, Jundiaí, Suzano, Ribeirão Pires e cidades do litoral, incluindo Praia Grande, Mongaguá e Peruíbe, estão sendo atingidos por precipitações acompanhadas de ventos e raios.

A orientação é que a população busque abrigo e evite áreas alagadas ou sujeitas a deslizamentos.

As chuvas também atingem o interior do estado, com registros em cidades como Taubaté, Tremembé, Cananéia, Iguape, José Bonifácio, Novo Horizonte e Araraquara.

Em várias regiões, os alertas indicam que a precipitação é persistente, e há risco de raios e ventos fortes nas próximas horas. Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção, principalmente em rodovias e áreas de risco.

Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alertas para chuvas intensas e ventos fortes em São Paulo até 17 de dezembro.

Entre os riscos previstos estão cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Os avisos detalham:

Chuvas intensas (Perigo Potencial) : 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos de 60 a 100 km/h . Áreas com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios devem redobrar a atenção.

ventos de . Áreas com risco de de rios devem redobrar a atenção. Vendaval (Perigo Potencial): ventos variando entre 40 e 60 km/h , com baixo risco de queda de galhos de árvores .

, com . Acumulado de chuva (Perigo): entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com alerta especial para á reas vulneráveis a alagamentos e deslizamentos.

A população deve acompanhar as atualizações da Defesa Civil e do INMET, evitando áreas de risco e buscando abrigo durante as pancadas mais intensas.