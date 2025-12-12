Mototaxistas seguem liberados para atuar em São Paulo
O Governo de São Paulo enviou um projeto para a Assembléia Legislativa do Estado (Alesp) para isentar a cobrança de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores ( IPVA) de motos de até 150 cilindradas. A ideia é aliviar as contas de quem utiliza a moto como instrumento de trabalho.

A isenção beneficiaria diretamente milhares de profissionais, como entregadores, motoboys,  motoristas de aplicativo e prestadores de serviços e, que dependem da motocicleta para gerar renda. 

“O uso da moto é crescente nos municípios paulistas, em especial na capital. Para muitas famílias, ela representa o meio de transporte principal e uma ferramenta essencial de geração de renda”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A proposta altera a lei nº 13.296/2008, que regulamenta a cobrança do imposto. Se aprovada pelos deputados, a lei passa a valer já em 1° de janeiro do ano que vem, alterando a cobrança do IPVA no estado. 

