Gabriel Barros/Portal iG Avião no Aeroporto de Guarulhos

A 2ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos publicou um edital chamando pessoas que tenham perdido objetos no Aeroporto Internacional de Guarulhos entre abril de 2019 e outubro de 2020. No total, mais de 17 mil itens estão armazenados e disponíveis para conferência.

A lista de achados e perdidos inclui todo tipo de coisa e tem a descrição detahada de cada item, o que facilita a busca. São milhares de documentos, joias, roupas, aparelhos eletrônicos e até guarda-chuva de bolinhas.

Todos os itens foram encaminhados à Prefeitura de Guarulhos pela GRU Airport, concessionária do aeroporto, após permanecerem sem identificação ou não terem sido procurados pelos donos. Os pertences estão guardados no galpão do Fundo Social, localizado na Alameda Tutóia, 534 – Gopoúva, onde podem ser verificados presencialmente.

Como recuperar o item perdido

As pessoas que identificarem algum objeto devem entrar em contato com o Fundo Social até 29 de janeiro de 2026. O atendimento é feito pelo e-mail fundosocial@guarulhos.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 97213-9264.

Segundo o edital, após o fim do prazo de identificação, todos os bens não retirados serão incorporados ao patrimônio municipal, medida padrão em processos de achados e perdidos vinculados ao poder público.