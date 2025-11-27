Reprodução/redes sociais O professor e advogado Fábio Schlichting, encontrado morto

O corpo do professor e advogado Fábio Schlichting, 41 anos, foi encontrado carbonizado, na segunda-feira (24), em um terreno no Jardim Ângela, na zona Sul de São Paulo, dois dias depois de seu último registro com vida.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo fornecidas ao Portal iG, o corpo foi localizado por policiais militares em um terreno baldio na Estrada do Jararau, na Chácara Nani. A vítima aparentava sinais de violência.

As imagens das câmeras de segurança do condomínio onde o professor morava registraram sua movimentação, antes do desaparecimento, pouco depois da meia-noite, no sábado (22).



Fábio caminhou pelo estacionamento, entrou no carro e saiu sozinho, por volta da 0h11.



O marido do professor, que é médico, relatou à polícia ter saído de casa um pouco antes, por volta das 23 horas, para ir a uma festa.



Ao retornar na manhã de domingo, por volta das 7h, percebeu que o companheiro não estava e passou a tentar contato. Como não conseguiu, registrou boletim de ocorrência (BO).



A polícia então iniciou buscas que acabaram levando primeiro ao veículo de Fábio, encontrado a cerca de 24 quilômetros da residência do casal. Numa área próxima, a polícia depois encontrou o corpo.



Fábio Schlichting foi sepultado nesta quarta-feira (26), no Cemitério Municipal de Vinhedo, no interior de São Paulo.



Além de atuar como professor bilíngue em uma escola tradicional da capital paulista, na região do Alto de Boa Vista, ele também trabalhava como advogado empresarial e professor de idiomas.







Era fluente em cinco línguas e prestava consultoria no ramo de direito internacional.



No comunicado encaminhada ao Portal iG, a SSP/SP afirma que o caso foi registrado como homicídio pelo 47º Distrito Policial (Capão Redondo).



As investigações prosseguem por meio de inquérito policial instaurado na Divisão de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"Trabalhos em campo e de inteligência são realizados visando ao total esclarecimento dos fatos", conclui a nota.