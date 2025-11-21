reprodução: fotos públicas Parque Ibirapuera em São Paulo









São Paulo terá seus parques funcionando normalmente neste final de semana (21/11 -22/11), com programação especial em alguns dos principais espaços de lazer da capital. Para os paulistas que pretendem aproveitar os dias de folga ao ar livre, os parques Ibirapuera, Villa-Lobos, Carmo e Aclimação estarão abertos com atividades culturais, iluminação temática e eventos comunitários.

No Ibirapuera, os portões abrem a partir das 5h e a maioria deles fecha às 23h. O Pavilhão Ciccillo Matarazzo receberá o Festival Bienal no Mangue das 15h às 20h e continuam outras atividades ligadas à Bienal, com visitação no todo o final de semana. Os museus dentro do parque tem horários de funcionamento próprios, por isso é recomendado checar a programação com antecedencia.

O Parque Villa-Lobos também abre às 5h30, e terá funcionamento estendido por causa da programação de natal. A árvore de Natal tem acendimento das luzes entre 19h e 22h e a atração Família no Parque funciona com brinquedos e atividades das 10h às 22h neste fim de semana. Também ocorreram a Corridinha Granado Bebê (sábado), a Eco Run (domingo) e a roda de conversa Juntas Talk (domingo). Alguns portões funcionam com horários reduzidos.

O Parque da Aclimação irá funcionar normalmente, das 5h às 20h durante o sábado e o domingo, sem programação especial.

No Parque da Juventude, no Carndiru, que fica aberto das 6h às 19h, ocorrerão no final de semana, apresentações cirsences do Mundo do Circo SP. As apresentações no sábado são às 13h, 17h e 19h no domingo às 11h, 13h, 15h e 17h. Além de outras atrações como picadeiro a céu aberto, show de mágica e acrobacias.

O Minhocão estará aberto aos pedrestres no sábado e terá o transito livre das 7h às 14h no domingo, por conta da primeira fase do vestibular da Fuvest. Por causa da prova da Fuvest, o programa ruas abertas está suspenso neste domingo, para facilitar a mobilidade dos concorrentes.







