Reprodução/ Redes Sociais Joalheria no shopping Iguatemi, em Campinas, é alvo de assaltantes

Uma joalheria no shopping Iguatemi foi alvo de assaltantes na tarde desta quinta-feira (20), em Campinas, no interior de São Paulo, por volta das 17h. Pelo menos sete criminosos foram presos, um teria sido baleado durante a fuga.

A quadrilha teria roubado relógios de luxo, que foram recuperados. Segundo informações da Polícia Militar, 3 presos por Pedreira, sendo um baleado no Shopping. No Iguatemi também teve um preso baleado e pelo Tênis Clube outros três foram detidos pelo BAEP.



De acordo com a Guarda Municipal, a corporação foi acionada após a informação de que o roubo estava em andamento e que um veículo Fiat Cronos branco teria sido utilizado na fuga. O setor de inteligência conseguiu identificar o emplacamento do carro e, por meio do CIM (Centro de Inteligência Metropolitano), orientou as equipes sobre o possível trajeto dos criminosos em direção à cidade de Pedreira.

O veículo suspeito foi localizado e acompanhado até Pedreira, onde ocorreu a abordagem com apoio conjunto da Polícia Militar e das Guardas Municipais das duas cidades. Três suspeitos foram presos na região, dois por equipes da PM e um, baleado, apresentado pela GCM de Pedreira. Outro homem também foi baleado ainda dentro do Shopping Iguatemi e detido pela GM de Campinas.

Além disso, outras três prisões foram realizadas nas proximidades do Tênis Clube, em Campinas, por equipes do 1º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), totalizando ao menos seis presos até o momento, além dos dois baleados.





O ex-BBB Rafinha, vencedor da edição de 2008 e morador da cidade, estava no shopping no momento do assalto. Ele publicou vídeos nas redes sociais relatando a correria e o clima de medo dentro do centro de compras durante a ação criminosa.

O que diz o Iguatemi

O Iguatemi Campinas informa que registrou uma ocorrência na tarde desta quinta-feira, 20/11, em uma de suas operações. O empreendimento acionou imediatamente as autoridades competentes, que encerraram o caso. O shopping esclarece que todos os clientes e colaboradores estão bem e em segurança, e reforça que está contribuindo com as investigações. O shopping segue funcionando até as 20h.

A ocorrência segue em andamento e novas informações devem ser atualizadas. O caso será apresentado na 1ª DIG/Deic de Campinas.