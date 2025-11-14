Gabriel Barros / Portal iG Tarcísio bate o martelo na B3









O Consórcio Acqua Vias SP venceu o leilão realizado pelo Governo do Estado na sede da B3 nesta quinta-feira (13). O leilão concede o direito de exploração das vias hídricas para transporte público em 14 rotas por 20 anos.

A Acqua Vias apresentou uma proposta de 12,60% de desconto na contraprestação ao Estado, superando os outros três lances e oferecendo melhores condições às contas públicas. O investimento previsto é de R$ 2,5 bilhões ao longo do período de concessão.

Os transportes que serão implementados nessas vias seguirão um rígido regramento ambiental e devem transportar mais de 40 mil pessoas por dia. Uma das metas é triplicar a capacidade de deslocamento entre São Sebastião e Ilhabela, cidades do litoral paulista, além de promover uma renovação completa da frota com barcos elétricos, deixando de emitir 18 mil toneladas de gás carbônico por ano.

Após a realização do leilão, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) discursou, enfatizando a importância da cooperação entre os poderes:

“Não tem uma realização de destaque que não tenha a ação efetiva, oportuna, firme da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É uma grande demonstração para o Brasil de como o Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas podem trabalhar juntos visando o bem do cidadão".

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ( Alesp), André do Prado (PL), celebrou a concessão.

“A COP não é aqui, mas o Estado de São Paulo está fazendo o que a COP30 deveria fazer: tirar os projetos do papel".

Prado também afirmou que vai trabalhar pela aprovação do projeto de lei para o financiamento da empreitada na Alesp:

“Nós, da Assembleia, aprovamos esse projeto, e vamos aprovar agora o financiamento".

Saiba quais são as 14 rotas

- Travessia Santos-Guarujá.

- Travessia Santos-Vicente de Carvalho.

- Travessia Bertioga-Guarujá.

- Travessia São Sebastião-Ilha Bela.

- Travessia Cananeia-Ilha Comprida.

- Travessia Cananéia-Continente.

- Travessia Iguape-Juréia.

- Travessia Cananeia-Ariri.

- Porto Paraitinga (Reservatório Paraibuna).

- Porto Varginha (Reservatório Paraibuna).

- Porto Natividade da Serra (Reservatório Paraibuna).

- Boreré-Grajaú (Região metropolitana).

- Taquacetuba-Boreré (Região metropolitana).

- João Basso-Taquacetuba (Região metropolitana).