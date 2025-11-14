O Consórcio Acqua Vias SP venceu o leilão realizado pelo Governo do Estado na sede da B3 nesta quinta-feira (13). O leilão concede o direito de exploração das vias hídricas para transporte público em 14 rotas por 20 anos.
A Acqua Vias apresentou uma proposta de 12,60% de desconto na contraprestação ao Estado, superando os outros três lances e oferecendo melhores condições às contas públicas. O investimento previsto é de R$ 2,5 bilhões ao longo do período de concessão.
Os transportes que serão implementados nessas vias seguirão um rígido regramento ambiental e devem transportar mais de 40 mil pessoas por dia. Uma das metas é triplicar a capacidade de deslocamento entre São Sebastião e Ilhabela, cidades do litoral paulista, além de promover uma renovação completa da frota com barcos elétricos, deixando de emitir 18 mil toneladas de gás carbônico por ano.
Após a realização do leilão, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) discursou, enfatizando a importância da cooperação entre os poderes:
“Não tem uma realização de destaque que não tenha a ação efetiva, oportuna, firme da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É uma grande demonstração para o Brasil de como o Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas podem trabalhar juntos visando o bem do cidadão".
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ( Alesp), André do Prado (PL), celebrou a concessão.
“A COP não é aqui, mas o Estado de São Paulo está fazendo o que a COP30 deveria fazer: tirar os projetos do papel".
Prado também afirmou que vai trabalhar pela aprovação do projeto de lei para o financiamento da empreitada na Alesp:
“Nós, da Assembleia, aprovamos esse projeto, e vamos aprovar agora o financiamento".
Saiba quais são as 14 rotas
- Travessia Santos-Guarujá.
- Travessia Santos-Vicente de Carvalho.
- Travessia Bertioga-Guarujá.
- Travessia São Sebastião-Ilha Bela.
- Travessia Cananeia-Ilha Comprida.
- Travessia Cananéia-Continente.
- Travessia Iguape-Juréia.
- Travessia Cananeia-Ariri.
- Porto Paraitinga (Reservatório Paraibuna).
- Porto Varginha (Reservatório Paraibuna).
- Porto Natividade da Serra (Reservatório Paraibuna).
- Boreré-Grajaú (Região metropolitana).
- Taquacetuba-Boreré (Região metropolitana).
- João Basso-Taquacetuba (Região metropolitana).