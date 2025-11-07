Reprodução Francisco (esquerda) matou o pai, Paulo Frateschi (direita) após um surto

A Polícia Civil de São Paulo solicitou à Justiça a prisão preventiva de Francisco Frateschi, que matou o pai, o ex-deputado estadual pelo PT Paulo Frateschi, na manhã desta quinta-feira (6).

Francisco Frateschi foi preso em flagrante, logo após o crime, registrado pelo 91° Distrito Policial (Ceasa). Ele permanece hospitalizado, sob escolta policial.

Segundo informação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ao Portal iG, por meio de nota, nesta sexta-feira (7), a autoridade policial, representou à Justiça pela conversão do flagrante em preventiva, assim como a instauração de um Auto de Incidente de Insanidade Mental.



O objetivo do lado é avaliar o estado psicológico do suspeito, conforme declarou a SSP.



"O caso segue sob análise do Poder Judiciário, que deverá se manifestar sobre os pedidos apresentados", finalizou.



Francisco teria tido um surto e agrediu o pai, de 75 anos, que foi morto a facadas. A mãe e a irmã do suspeito também foram feridas, tentando defender Frateschi.



O suspeito permaneceu internado na UPA da Lapa, sob escolta de policiais militares, sedado e incomunicável.



O delegado responsável pelo caso classificou a ocorrência como parricídio, que é homicídio de pai ou mãe, e lesão corporal qualificada.

Sepultamento



O ex-deputado Paulo Frateschi foi velado nesta sexta na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Entre os políticos presentes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se deslocou de Belém, onde está acontecendo a cúpula de líderes da COP30, Conferência do Clima das Nações Unidas.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), amigo do ex-deputado, impossibilitado de ir ao velório, enviou uma mensagem, lida pelo irmão de Paulo, o ator Celso Frateschi.





Por volta das 14 horas, o cortejo saiu da Alesp com destino ao Cemitério Memorial Parque Jaraguá para o sepultamento.



Paulo Frateschi foi eleito deputado estadual em 1982 e ocupou o cargo entre os anos de 1983 e 1987.



Foi presidente do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo e dirigente do diretório nacional do partido. Também exerceu o cargo de secretário municipal de Relações Governamentais nas gestões de Marta Suplicy e de Fernando Haddad.