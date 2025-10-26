Divulgação / Governo de SP A opção de Libras começou a valer no aplicativo do Poupatempo nesta quarta-feira (10)

O Dia do Servidor Público, celebrado oficialmente em 28 de outubro, foi antecipado para esta segunda-feira (27) em São Paulo. Com a mudança, alguns serviços do governo estadual terão alterações no funcionamento.

Os hospitais estaduais mantêm atendimento normal de urgência e emergência.

Os postos de doação da Pró-Sangue do Mandaqui, Dante e Barueri estarão fechados na segunda. Já os postos das Clínicas e Osasco funcionam das 8h às 16h.

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) terão funcionamento parcial: unidades como Maria Zélia, Vila Mariana, Bauru e Baixada Santista abrem normalmente, enquanto outras permanecem fechadas.

Os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) abrem normalmente.

Transporte

Metrô e CPTM operam com programação normal de dia útil.

Secretaria da Fazenda

As unidades da Fazenda estarão fechadas nesta segunda, retomando o atendimento na terça (28).

Bom Prato

As unidades do programa Bom Prato funcionarão normalmente, servindo café da manhã, almoço e jantar.

Poupatempo

As 245 unidades do Poupatempo no estado funcionam normalmente.

Os serviços digitais seguem disponíveis pelo portal, aplicativo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento e WhatsApp (11) 95220-2974.

Educação

As aulas da rede estadual estão suspensas nesta segunda-feira e voltam ao normal na terça (28).

Cultura

Os museus e equipamentos culturais da Secretaria da Cultura terão funcionamento especial:

Fechados: MIS, Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa, Museu Afro Brasil, Museu do Café, entre outros.

Abertos: Pinacoteca (10h às 18h), Memorial da Resistência (10h às 18h), Complexo Cultural Oswald de Andrade (10h às 22h) e Sala São Paulo (9h às 18h).

Parques

Os parques estaduais estarão abertos normalmente, com exceção do Parque Ecológico do Guarapiranga e do Parque Várzea do Embu-Guaçu, que não funcionam às segundas-feiras.



