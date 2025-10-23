Reprodução/redes sociais Equipes trabalham para conter o vazamento; gasolina jorra a metros de altura

Uma tentativa de furto de gasolina em um óleoduto da Petrobras, na divida entre os municípios de Sales Oliveira e Orlândia, região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (23), fez jorrar combustível a metros de altura no local.

De acordo com a Polícia Civil, um homem foi preso por suspeita de tentar furtar a gasolina.



Ele foi encontrado em um matagal próximo à rodovia Anhanguera e confessou o crime, afirmando que foi até o local acompanhado de outros quatro comparsas para furtar. Os outros conseguiram fugiram.



O fato ocorreu nas proximidades da Fazenda Monte Belo.

O caminhão utilizado na ação foi abandonado no local, que foi totalmente isolado por causa do risco de explosão e contaminação ambiental.



Por meio de nota, a prefeitura de Orlândia destacou o forte odor de combustível no local e risco eminente de explosão.



Também solicitou à população que evite se aproximar da área até a completa liberação das autoridades competentes.



Equipes da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Segurança Pública de Orlândia foram enviadas para o ponto do vazamento.





O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, técnicos da Petrobras e brigadistas trabalharam de forma integrada para conter o problema e eliminar riscos.

O que diz a Transpetro

Por meio de nota enviada ao Portal iG, a Transpetro informou que identificou, na manhã desta quinta-feira, uma derivação clandestina em um duto operado pela companhia, localizado em região rural do município de Sales Oliveira (SP).

A ocorrência, segundo a empresa, provocou vazamento de gasolina, sem riscos à vida.

"Equipes da Transpetro de resposta à contingência foram imediatamente acionadas para o local, que se encontra isolado, e a operação do duto foi interrompida. Todos os recursos foram mobilizados para conter o vazamento. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão no local para apoiar na ocorrência" , informa.

E prossegue: "A Transpetro é vítima do crime de furto de petróleo e derivados em dutos e tem como maior preocupação a preservação da vida e a segurança das pessoas e do meio ambiente".

A empresa disse ainda que para reduzir a ocorrência dessa prática criminosa, adota uma estratégia integrada que combina tecnologia, parceria com órgãos de segurança pública e ações de relacionamento comunitário.

"Isso inclui a disponibilização de um canal de denúncias, o 168, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo o anonimato", conclui, em nota, a Transpetro.



