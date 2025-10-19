Reprodução/freepik Frente fria fica até o meio da semana

A passagem de uma frente fria vai causar uma queda brusca de temperaturas em todo o estado de São Paulo a partir deste domingo (19), com previsão d e frio intenso até quarta-feira (22), segundo o alerta divulgado pela Defesa Civil.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a baixa nos termômetros deve garantir mínimas de 8 °C na Região Metropolitana e 5 °C na Serra da Mantiqueira.

Na capital, as máximas devem ficar abaixo do habitual para a primavera: 17°C neste domingo, 20°C na segunda (20), 23°C na terça (21) e 24°C na quarta (22).

Os termômetros também devem marcar 9 °C no Vale do Ribeira e nas regiões de São José dos Campos e Itapeva; 10 °C em Sorocaba e Campinas; 11 °C em Bauru e Araraquara; 12 °C em Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto; e 14 °C no litoral.

Chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a chance de chuva fraca neste domingo e garoa na manhã de segunda.

Também há um aviso laranja para ventos fortes no litoral, onde a Marinha do Brasil mantém aviso de ressaca até as 21h de segunda-feira (20), com ondas de até 3 metros.

Abrigo solidário

Com o frio intenso, o Governo de São Paulo ativará o abrigo solidário na estação Pedro II, da linha 3-Vermelha do metrô, a partir das 19h deste domingo.

O espaço funcionará até a manhã de quarta-feira (22) e oferecerá alimentação, colchões, cobertores e acolhimento a pessoas em situação de rua, incluindo seus animais de estimação.

Ao deixarem o local, os abrigados receberão um ticket para café da manhã no restaurante Bom Prato da Rua 25 de Março.





A prefeitura também mantém a Operação Baixas Temperaturas (OBT), que registrou 1,7 milhão de atendimentos desde o início da ação, em maio.