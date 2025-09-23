Gabriel Barros/Portal iG Gerador da escola Pueri Domus falha e alunos ficam no escuro; extensão foi improvisada na calçada





Alunos ficaram no escuro depois de uma falha no sistema de backup da Escola Bilíngue Pueri Domus, em Perdizes, São Paulo. O colégio de alto padrão sofreu uma queda de energia após a chuva desta segunda-feira (22). Os responsáveis pelos estudantes reclamam da falta de resposta rápida e da demora em obterem informações por quase 24 horas, visto que o problema só foi solucionado no dia seguinte.





A reportagem do iG foi até a porta do colégio nesta terça-feira e constatou algumas situações relacionadas à falha, com alunos tendo aulas no escuro, uma extensão improvisada na calçada e uma equipe de manutenção de geradores entrando na escola, quase 20 horas após o início do apagão.

O que aconteceu, segundo os pais



A escola é uma das mais caras do Brasil, com mensalidades que atingem cerca de R$ 9 mil.

A família de um aluno contou ao iG que, ao acabar a energia elétrica, ainda na segunda-feira, equipamentos, como a luz de emergência da escola, não funcionaram de imediato.

Apesar do gerador, o colégio ficou no escuro, afirmou a fonte da reportagem.

Na manhã desta terça-feira (23), o iG presenciou a insatisfação de pais na portaria da escola alto luxo. Sem o gerador ativo, a iluminação estava inoperante, as catracas de acesso e identificação desativadas. Uma extensão improvisada saía da parte interna do colégio para a rua.

Uma mãe chegou para buscar o filho e perguntou sobre o problema iniciado no dia anterior, quase 24 horas antes:

"A luz não voltou não?"

A reportagem do iG constatou diversos pais na porta da escola buscando informações sobre o problema que mudou a vida dos alunos por quase um dia. Devido ao problema que até então não estava solucionado, eles buscaram os estudantes antes de 15h, horário normal de saída.

Colégio resiste em admitir o problema

A energia só começou a ser restabelecida por volta do meio-dia desta terça, após a chegada de uma empresa de manutenção do gerador que estava inoperante e deixou os alunos no escuro durante todo o turno matinal.

Assim que o cabo foi recolhido e o problema aparentemente resolvido, foi possível ver uma luz de emergência no interior da escola, o que não era visível até então. Ou seja, apesar da afirmação da escola de que o gerador funcionava plenamente naquele momento, tudo indicava que não.

Horas depois de ser questionada pela reportagem sobre a energia elétrica na escola e o funcionamento do gerador, o colégio admitiu o problema.

“A forte chuva de ontem (22/09) provocou interrupção no fornecimento de energia elétrica em parte do bairro de Perdizes. O gerador da unidade funcionou de forma ininterrupta desde a queda, mas apresentou falha técnica durante o reabastecimento na manhã de hoje (23). A equipe de manutenção atua desde as primeiras horas para restabelecer o sistema, com previsão de normalização ainda hoje”.





No dia anterior, assim que a chuva interrompeu o fornecimento de energia, o iG tentou contato nos telefones da unidade, mas não conseguiu falar com ninguém.

Fundada em 1966, a Escola Bilíngue Pueri Domus pertence ao Grupo SEB (Sistema Educacional Brasileiro). A unidade de Perdizes ocupa uma área de mais de 10 mil metros quadrados e o público-alvo é formado por famílias tradicionais da sociedade paulistana.