A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que, nesta terça-feira (16), a faixa leste do estado deve registrar pancadas de chuva no fim da tarde. A instabilidade deve vir acompanhada de raios e rajadas de vento moderadas, mas os acumulados previstos não são elevados. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Apesar da previsão de chuva, o interior paulista segue sob forte influência de ar seco, com baixa umidade relativa do ar e temperaturas elevadas. Esse cenário mantém o risco de incêndios em vegetação elevado em várias regiões do estado, especialmente em áreas de preservação ambiental.

Segundo a Defesa Civil, o Gabinete de Crise da Operação SP Sem Fogo segue em alerta máximo, acompanhando em tempo real as condições climáticas e coordenando ações de prevenção e pronta resposta.

Até a manhã desta terça-feira, havia seis ocorrências de incêndio em vegetação em andamento. Em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, o fogo atingia uma área de vegetação natural e contava com atuação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal e apoio de aeronave Águia 18, além de um helicóptero da Fundação Florestal.

Na região de Timburi, o incêndio se espalhava por uma Área de Proteção Ambiental (APA), exigindo a presença do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal. Já em Valinhos, também em uma APA, o combate era realizado por bombeiros, Defesa Civil e equipes de usinas.

Outros focos estavam ativos em Guaimbê e Brotas, atingindo áreas de vegetação natural e de preservação permanente (APP), respectivamente. Nessas localidades, bombeiros e Defesa Civil atuavam em conjunto. Em Bom Jesus dos Perdões, no interior paulista, as chamas se espalhavam por áreas de vegetação natural, também com apoio das forças de segurança locais.

Mesmo com a atuação das equipes, a Defesa Civil alerta que o tempo seco favorece o avanço das chamas e pede que a população redobre os cuidados. Entre as recomendações estão evitar queimadas e não descartar materiais inflamáveis em áreas de vegetação.