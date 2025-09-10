Reprodução/Vale 360 Homem morre após acidente entre caminhões na Via Dutra

Um motorista de 47 anos morreu em um acidente envolvendo dois caminhões na madrugada desta quarta-feira (10), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São José dos Campos, interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu por volta das 2h30, no km 144, sentido São Paulo. O condutor de um caminhão Mercedes-Benz vermelho colidiu violentamente na traseira de uma carreta Scania azul, que transportava placas de gesso. A informação é do site Vale 360 News.

Com o impacto, a carga do veículo atingido se espalhou pela pista, que ficou totalmente interditada por cerca de uma hora, até a conclusão da limpeza e liberação do tráfego, às 3h43.

O motorista do Mercedes não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já o condutor da Scania saiu ileso e passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

A perícia foi acionada para levantar informações que possam esclarecer a dinâmica do acidente. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais detalhes sobre o caso, mas até o momento não obteve retorno.

