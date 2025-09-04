Reprodução/Governo de São Paulo Motorista de app se torna réu por crimes sexuais contra adolescentes em Alphaville

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e tornou réu um motorista de aplicativo acusado de crimes sexuais contra cinco adolescentes em Alphaville, região nobre de Barueri e Santana de Parnaíba. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (4).

Conforme o MPSP, as investigações apontam que o motorista é um predador que aproveitava da confiança das famílias e dos jovens para cometer crimes de natureza sexual. Ele foi identificado como Marcos Eduardo Bernardes Silva, de 56 anos, também conhecido como "Marcão", segundo informações do G1.

Ele dirigia para famílias de condomínios de luxo, e era contratado para transportar mais de 100 adolescentes a escolas privadas da região, como Morumbi, St. Nicholas, Pentágono e Internacional.

Durante as corridas para escolas, shoppings e festas, o acusado criava vínculo com os jovens e, então, enviava a eles mensagens, vídeos e fotos pornográficas.

À polícia, algumas vítimas relataram que tentava beijar e tocá-las à força e até intermediava encontros sexuais entre elas. Para tentar convencê-los, oferecia bebida alcoólica e a direção do veículo, prática ilegal.

Prisão e soltura

Marcos chegou a ser preso, mas a defesa pediu a revogação da prisão preventiva argumentando doença grave e que ele era o principal provedor financeiro da mãe, de 91 anos. O MP se manifestou contra a soltura e a juíza Natália Domingues Takaki manteve a detenção para "evitar a reiteração criminosa".

Após a negativa, a defesa entrou com habeas corpus pedindo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, que o obrigam a não deixar a comarca e manter distância de 100 metros das vítimas e testemunhas.

O pedido do HC foi aceito pelo desembargador Guilherme de Souza Nucci, que expediu o alvará de soltura nessa segunda-feira (1º), pouco antes dele se tornar réu.





O MPSP considera que Marcos cometeu ao menos cinco crimes de natureza sexual contra os jovens, sendo eles:

violação sexual mediante fraude;

exploração sexual de adolescentes;

falsidade ideológica;

oferta de bebida alcoólica a menores;

corrupção e constrangimento de pessoa menor de 18 anos;

posse de mídia com pornografia infantil.

Marcos também foi enquadrado por permitir que as vítimas, mesmo sem habilitação, conduzissem seu carro. Ele vai responder em liberdade, com a condição de comparecer mensalmente no fórum, além disso, ele está proibido de se ausentar da comarca sem autorização.