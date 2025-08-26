Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Sistema de captação de água São Lourenço, em Ibiúna

Os reservatórios de São Paulo atingiram nível de atenção, informou o governo do estado nesta semana, com 39,2% de volume útil. O percentual é semelhante ao visto durante a crise hídrica de 2021.

Na segunda-feira (25), a gestão estadual anunciou que a Sabesp vai diminuir a pressão da água no período noturno na capital e região metropolitana.

“A gestão da demanda noturna é uma medida eficiente porque ajuda a economizar água, reduz perdas e causa menos impacto para a população, por ser executada no período de menor demanda” , afirmou o diretor presidente da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo), Thiago Mesquita Nunes.

De acordo com a Sabesp, as casas com caixa d’água não devem ser afetadas pela ação. A medida deve durar até a recuperação dos níveis dos reservatórios.

O baixo nível dos reservatórios se deve à quantidade de chuvas menor que o esperado para esta época do ano.

Em entrevista ao Portal iG durante o Congresso Estadual de Municípios, em São Paulo, nesta terça-feira (26), o diretor de saneamento básico da Arsesp, Gustavo Zarif Frayha, reforçou que a medida adotada é antiga e já foi feita em outros anos.

''Foi feita na crise hídrica de 2013/2014, foi feito em 2021. É uma operação normal da Sabesp“ , afirmou.

Por enquanto, a ação serve apenas para evitar a falta de água, já que as chuvas são esperadas somente a partir de outubro.

''Nós vamos ter um mês difícil nesse mês de setembro. Possivelmente, no mês de outubro em diante, comecem as primeiras chuvas, e novembro/dezembro é mês de bastante chuva“ , lembrou.

Uso racional da água

Frayha também pediu à população que faça uso racional da água, para evitar que a situação se agrave.

''Ninguém precisa ficar 30 minutos no banho. Evitar de lavar calçada com água, por exemplo. As pessoas que têm hortas, ou jardins, procurar fazer a rega na parte da manhã, porque aí a água penetra, ou mais para o final da tarde. Você fazer a irrigação meio dia, com o sol forte, aquela água praticamente está sendo desperdiçada'' , lembrou o diretor de saneamento.

A presidente da SP Águas, Camila Viana, também havia ressaltado, à Agência SP, a importância de economizar água e restabelecer os reservatórios.

“É muito importante que consigamos estabilizar os reservatórios até que tenhamos novas chuvas, e para isso a adoção de medidas de contingência é importante, assim como é fundamental a cooperação da população na redução do consumo” , disse.

Caso o nível dos reservatórios caia mais – ficando entre 20% e 30% –, o estágio será considerado crítico. Depois, há o estado de emergência. O protocolo adotado pelo governo do estado prevê a adoção de medidas como a suspensão de outorga de água, diminuição de vazões outorgadas e o aumento da fiscalização em locais considerados críticos.

Em 2021, o estado de São Paulo recebeu um alerta de emergência hídrica no período de seca – de junho a setembro – pelo Governo Federal. O país enfrentou o que foi, na época, a pior seca em 91 anos, que afetou também os reservatórios das hidrelétricas.