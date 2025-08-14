Reprodução Padre João José Bezerra vai responder por lesão corporal após agredir idosa em missa

Uma celebração religiosa em São Manuel (SP) terminou em caso de polícia após uma idosa de 62 anos denunciar ter sido agredida pelo padre João José Bezerra durante um suposto exorcismo. O episódio ocorreu na última quinta-feira (7), na Paróquia Nossa Senhora Consolata, e resultou na abertura de investigação por lesão corporal contra o sacerdote.

O religioso, que também é lutador de jiu-jitsu, já foi ouvido pela Polícia Civil, mas o conteúdo do depoimento não foi revelado. Conforme o boletim de ocorrência, ele havia sido convidado para a missa e se apresentou como exorcista. Durante o momento de exposição do Santíssimo, a mulher se ajoelhou e, pouco depois, repousou no chão.

Ainda segundo o registro, o padre teria interpretado o comportamento como manifestação de origem maligna. Nesse momento, iniciou um suposto ritual de exorcismo e, conforme a denúncia, agrediu a vítima com tapas, socos e chutes. A idosa apresentou hematomas no rosto e na região do olho, que foram exibidos à imprensa.

A Arquidiocese de Botucatu informou que afastou o padre e instaurou procedimento interno para apurar os fatos, além de assumir as despesas médicas da vítima. A instituição ressaltou que não possui sacerdotes autorizados como exorcistas e que, segundo as normas da Igreja, a prática só pode ser autorizada pelo bispo diocesano.

O caso foi registrado por meio de um termo circunstanciado, que agora segue para análise da Justiça. O padre permanece afastado de suas funções até a conclusão das investigações.