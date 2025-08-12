Governo de SP Inscrições para processo seletivo de professores do ensino técnico em SP foram prorrogadas

As inscrições no processo seletivo de professores para o ensino médio técnico estadual em São Paulo foram prorrogadas até 28 de agosto, informou o governo do estado nesta terça-feira (12).

Com a ampliação do prazo, a prova foi adiada de 28 de setembro para 2 de novembro. Para participar, os profissionais devem acessar a página de inscrição, completar o cadastro e pagar a taxa de R$ 49. A banca organizadora é a Fundação Getulio Vargas ( FGV).

A contratação é por tempo determinado e o salário é de R$ 5.565,00 por uma jornada de 40 horas semanais – mas é possível ter uma carga horária reduzida com salário proporcional.

O governo informou que quem fez a seleção para lecionar no ensino médio técnico em 2023 e 2024 e não assinou contrato deve participar do novo processo seletivo. Já as pessoas que fizeram as seleções desses anos e mantêm vínculo ativo em 2025 não precisam participar desta edição.

Critérios



A princípio, para ser selecionado, o profissional deve ter, no mínimo, graduação – seja uma licenciatura, um bacharelado ou um tecnólogo.

No caso de não ser formada, a pessoa pode participar se for considerada especialista com notório saber ou ser técnica de experiência comprovada.

Para os graduados, o curso precisa estar na lista dos aceitos para ensinar nas matérias escolares de cada um dos eixos tecnológicos. O profissional pode escolher mais de um eixo e município ou diretoria de ensino para dar aulas, desde que os horários não coincidam.

Etapas

O processo seletivo será feito em quatro fases:

Prova objetiva (30 questões — 10 de conhecimentos pedagógicos e 20 de específicos do eixo escolhido). Prova discursiva (1 questão, com valor de até 20 pontos, sobre conteúdos gerais e específicos da área escolhida), que será no mesmo dia da prova objetiva. Prova prática(em vídeo, de 5 a 7 minutos, simulando uma aula, com temas definidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que devem ser enviados de 2 a 30 de setembro à banca). Avaliação de títulos.





Candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência terão direito a ações afirmativas

Para se inscrever, acesse a página da FGV.



