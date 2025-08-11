Reprodução Fumaceira no Basf causa temor em moradores no Guaratinguetá

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Químicos de Guaratinguetá, Rozendo Sansevero, contestou a nota divulgada pela BASF sobre o estrondo ocorrido na sexta-feira (8) na planta da Styropek, instalada no complexo químico da companhia na cidade.

Segundo Sansevero ao Portal iG, a reação química em um reator da unidade mexicana fugiu do controle após a adição de peróxido, produto que provoca a reação.

Ele afirmou que a válvula de segurança foi acionada para aliviar a pressão, liberando gases na atmosfera, e que a versão da empresa diverge dos efeitos percebidos pela comunidade.

A BASF informou, em nota, que o procedimento foi adotado para garantir a segurança operacional e que houve liberação de vapor de água e de um produto com odor característico, sem toxicidade.

A empresa negou risco à saúde e ao meio ambiente e afirmou que o som ouvido foi resultado do acionamento de um dispositivo de segurança, e não de uma explosão.

Sansevero, no entanto, relatou que moradores de bairros próximos e até de Lorena sentiram irritação nos olhos e nas vias respiratórias.

“A comunidade que mora em volta da fábrica sofreu desconforto, diferente da nota que a BASF soltou. A sociedade e os meios de comunicação conhecem a BASF do portão para dentro; do portão para fora, a nossa realidade é outra” , declarou.





O dirigente sindical acrescentou que não é a primeira ocorrência do tipo na mesma planta e que o sindicato aguarda apuração para saber se a causa está relacionada à matéria-prima ou a erro operacional. Ele afirmou que o tema será tratado em reunião mensal de segurança com a empresa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para verificar a situação e não constatou ocorrências decorrentes do procedimento. O complexo químico de Guaratinguetá reúne diversas empresas do setor, entre elas a BASF e a Styropek, que produzem insumos para a indústria.