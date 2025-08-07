Corpo de Bombeiros Bombeiro morre ao resgatar homem em caixa d’água

Um bombeiro de 51 anos morreu durante uma operação de resgate no EducaMais, centro esportivo e educacional localizado na Avenida Lucas Nogueira Garcez, em Jacareí (SP). Ele caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros enquanto tentava salvar um homem que havia caído em uma caixa d’água elevada na noite de quarta-feira (6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 20h09. A vítima, um homem ainda não identificado, estava desorientada e apresentava sinais de intoxicação por tinta no interior da estrutura, considerada um espaço confinado e de difícil acesso.

A equipe precisou utilizar técnicas especializadas de salvamento em altura para realizar o resgate por uma abertura estreita. Durante a operação, o bombeiro sofreu a queda. Ele foi imediatamente socorrido pelos colegas de equipe, mas não resistiu aos ferimentos.





As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo apuradas. O Corpo de Bombeiros destacou que a atuação do militar foi decisiva para salvar a vida da vítima, classificando o ato como heroico diante de uma situação de extremo risco.

Com 27 anos de serviço na corporação, o bombeiro deixa esposa e três filhos. Em nota, o Corpo de Bombeiros lamentou profundamente a perda, prestou solidariedade aos familiares e reafirmou seu compromisso com a segurança e a preservação da vida em todas as missões que executa.