Reprodução/Fantástico/Hospital Brás Cubas Fernando teve falso atestado de óbito assinado no Hospital Brás Cubas, ligado à sua família

Fernando Henrique Guerrero, de 43 anos, que estava foragido da Justiça acusado de exercer ilegalmente a medicina e de estar envolvido na morte de uma paciente, foi preso após se apresentar com um advogado na tarde desta terça-feira (24), no 1º Distrito Policial de Guarulhos, na Grande São Paulo. A prisão foi confirmada ao Portal iG pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio de nota (veja completa abaixo).

Guerrero atuou como falso clínico geral em Sorocaba, no interior de São Paulo, sem ser formado em Medicina. Segundo o Ministério Público, ele é investigado por ter causado, em 2011, a morte de uma mulher vítima de infarto, por diagnosticar errado o quadro dela.

Uma reportagem exibida pelo Fantástico, da TV Globo, mostrou que Guerrero chegou a forjar a própria morte para escapar da Justiça. O esquema incluiu a criação de documentos falsos e o recrutamento de outra mulher, também investigada por atuar como médica sem registro.

A Polícia Civil informou que a investigação continua para o total esclarecimento dos fatos e que Guerrero permanece à disposição da Justiça.

Entenda o caso

Guerrero começou a se passar por médico em 2011, ao ser contratado pela Santa Casa de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele cursou três anos da faculdade de Medicina e nunca concluiu a formação. Mesmo assim, atendia pacientes, fazia diagnósticos e prescrevia medicamentos. À época, usava o nome falso de “Ariosvaldo” para atuar na unidade de saúde.

Em outubro daquele ano, uma mulher chamada Helena Rodrigues procurou atendimento com queixa de dor abdominal. Fernando a medicou e liberou, mas ela morreu no dia seguinte, em casa. De acordo com o Ministério Público, a dor era compatível com um quadro cardíaco, mas ele diagnosticou como muscular. Ele então se tornou réu pela morte.

Nota da SSP

A Polícia Civil informa que um foragido da justiça, de 43 anos, se apresentou junto a seu advogado na tarde de terça-feira (24) no 1 DP de Guarulhos, onde permanecerá à disposição da justiça. Diligências prosseguem visando o devido esclarecimento dos fatos.

*Reportagem em atualização