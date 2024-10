Reprodução/CNN Tarcísio de Freitas ao lado de Ricardo Nunes

O prefeito e candidato à reeleição em São Paulo , Ricardo Nunes (MDB) , não deve fazer nenhum ato focado exclusivamente na campanha eleitoral neste final de semana. Segundo publicações na sua rede social, ele passará o sábado e o domingo no gabinete de crise criado pela Prefeitura para acompanhar os efeitos do temporal previsto para a data.



A Defesa Civil já emitiu um aviso de risco meteorológico para a região metropolitana entre sexta-feira (18) e domingo (20), com a expectativa de que o volume total de chuva atinja 95 milímetros durante o período de alerta. A região ainda está se recuperando dos danos causados pelo último temporal da semana passada.

O coronel Henguel Ricardo Pereira, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, informou que o gabinete será composto por membros do Corpo de Bombeiros, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da área da saúde e segurança, com o objetivo de coordenar as ações em resposta aos impactos das chuvas.

Além disso, a Enel anunciou que normalizou a distribuição de energia para quase todas as residências da Grande São Paulo que haviam ficado sem luz após o temporal da semana passada.

Chuvas de até 200 mm em São Paulo

No estado de São Paulo, a Defesa Civil estadual também emitiu um alerta para fortes tempestades, prevendo um acumulado de até 200 milímetros de chuva entre hoje e domingo (20). A expectativa de alta precipitação é atribuída à chegada de uma frente fria, que poderá trazer relâmpagos e granizo em pontos isolados.

Recentemente, mais de 3 milhões de pessoas ficaram sem energia após uma tempestade que atingiu a Grande São Paulo na última sexta-feira (11), que registrou a maior rajada de vento desde 1995, alcançando 107,6 km/h e resultando em sete mortes.

Segundo a nova previsão da Defesa Civil, a intensidade da chuva esperada para os próximos dias pode ser menor do que a observada anteriormente.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.