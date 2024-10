Defesa Civil/Divulgação Um gabinete de crise da Defesa Civil foi estabelecido no Palácio dos Bandeirantes.

O coordenador de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo , coronel Henguel Ricardo Pereira , anunciou em entrevista que o governo estadual e a prefeitura prepararam um "esquema de guerra" para enfrentar as chuvas previstas entre esta sexta-feira, 18, e domingo, 20.

A Defesa Civil emitiu um alerta de risco meteorológico, prevendo precipitações significativas que podem atingir até 250 milímetros em várias regiões do estado, acompanhadas de rajadas de vento de até 60 km/h e risco de granizo em áreas isoladas.

Os efeitos dos temporais da última semana ainda são sentidos: mais de 1,6 milhão de residências ficaram sem energia elétrica, e aproximadamente 30 mil continuam sem abastecimento de energia. Para coordenar as ações de resposta, um gabinete de crise foi estabelecido no Palácio dos Bandeirantes. O centro de operações da prefeitura, Smart Sampa, também está em funcionamento, com integrantes do governo acompanhando as operações das cinco concessionárias que atendem ao estado.

O coronel Henguel também enfatizou a importância do gabinete de crise, que funcionará de forma permanente, dado o "novo normal" causado pelas mudanças climáticas e eventos extremos. Ele alertou que, neste ano, o número de queimadas em São Paulo aumentou em 600% em comparação ao ano passado, evidenciando a necessidade de medidas proativas para lidar não apenas com as chuvas, mas também com os efeitos da estiagem extrema.





