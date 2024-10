Reprodução Mulheres que naufragaram em São Vicente, São Paulo

Na noite de domingo (29), duas mulheres desapareceram no mar após o naufrágio de uma embarcação na região conhecida como Garganta do Diabo, em São Vicente , litoral de São Paulo. As vítimas foram identificadas como Beatriz Tavares da Silva Faria, de 27 anos, e Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 anos.

As mulheres estavam participando de uma festa em uma lancha, mas o acidente ocorreu durante o transporte de volta à terra em um barco menor, que afundou com sete pessoas a bordo. Das cinco pessoas que conseguiram ser resgatadas, três eram mulheres e dois eram homens.

Aline Tamara, residente em São Paulo, estava na festa com duas amigas e havia publicado imagens da celebração nas redes sociais. Ela é mãe de um filho de 17 anos, que está em São Vicente acompanhando as buscas, junto com seus tios.

Beatriz Tavares também estava na festa e conheceu Aline e suas amigas durante o evento, conforme relatado pelo Corpo de Bombeiros. Os sobreviventes foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para avaliação médica no Pronto-Socorro Central de São Vicente.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que instaurou um inquérito administrativo para investigar as causas e responsabilidades do acidente, ressaltando que não houve registro de poluição hídrica decorrente do afundamento da embarcação.

O que aconteceu

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores da Ilha Porchat para atender à ocorrência. Três viaturas foram enviadas ao local para auxiliar nas buscas, e a Marinha do Brasil também enviou uma embarcação.

Quatro das vítimas foram avaliadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro Central de São Vicente. Elas estavam conscientes e receberam orientações. A quinta pessoa resgatada recusou atendimento médico.

Os bombeiros informaram que duas mulheres ainda não foram localizadas. As buscas foram retomadas pela Estação de Bombeiros Guarda-Vidas de São Vicente nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (30).

Onde é?

A "Garganta do Diabo" é uma área entre a Ilha Porchat e o Parque Estadual Xixová-Japuí, em São Vicente. É conhecida por atrair surfistas devido às ondas, mas apresenta perigos devido às fortes correntezas da região. Historiadores afirmam que o local pode ter sido utilizado como passagem por Martim Afonso durante a fundação da Vila de São Vicente.

