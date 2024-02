Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de pancadas de chuvas isoladas nas próximas tardes

A tarde deste domingo (4) foi marcada por uma chuva de granizo na cidade de São Paulo . A chuva causou quedas de árvores e alagamentos em diversas regiões da capital paulista. Até às 15:52 , o Centro de Gerenciamento de Emergências (GCE) da prefeitura informava que a cidade estava em estado de atenção .

Segundo o CGE, o mau tempo na cidade aconteceu por conta de chuvas vindas da região de Campinas , que também afetou outros municípios da Grande São Paulo .

"De acordo com os dados do radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo, os pontos mais intensos se concentram na região da Serra da Cantareira se deslocando para a Zona Norte. Estas precipitações devem se espalhar pelas outras regiões da cidade nas próximas horas", informou o Centro de Gerenciamento de Emergências.

Até às 16h, o CGE informava pontos de alagamentos intransitáveis na Rua Estevão Fabri na Capela do Socorro e na Avenida Moreira Guimarães na Vila Mariana .

Previsão para a semana

Segundo o CGE, a semana terá condições típicas de verão , com sol e temperaturas elevadas durante o dia, mas com pancadas de chuva isoladas ao final da tarde.

Para segunda-feira (05), a previsão é de sol entre nuvens e temperaturas em elevação, com máximas podendo superar os 30ºC. No fim do dia, a chegada de uma brisa marítima pode proporcionar pancadas de chuva isolada.