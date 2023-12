Reprodução / X @MobilidadeSampa - 28.22.2023 Quatro a cada dez mortes são relacionados com motoristas de moto

O sistema de monitoramento de acidentes do governo de São Paulo (Infosiga) informou que a capital paulista teve um total de 830 mortes no trânsito entre os meses de janeiro e novembro de 2023. O número é o maior registrado para o período desde 2016.



Dentre as principais vítimas, destacam-se os motociclistas, que somam 354 mortes, sendo levado em consideração as mortes nas avenidas da capital nos 11 meses. Isso equivale a 42% do total de vítimas. Ainda que seja um número elevado de mortes de motociclistas, a quantidade foi menor que o mesmo período em 2022, quando registrou 379 mortes.

Em contrapartida, o número de mortes de pedestres e motoristas de carros tiveram um aumento quando comparado com 2022. Foram 299 pedestres mortos, aumentando 10% em relação ao ano anterior. Já de motoristas, o número foi de 111, com um aumento de 11%.

Segundo as estatísticas, a média é de que ao menos duas pessoas morreram por dia em São Paulo em 2023, em acidentes que estejam relacionados ao trânsito.

Segundo o Infosiga, a capital traça um caminho contrário do restante do Estado. Nos 11 meses, o Estado de São Paulo apresentou uma queda de 4,4% nas mortes em acidentes de trânsito, somando 4.852 mortes em 2023. O número é referente as mortes em estradas e nas cidades.

Prioridades

Segundo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o tema é tido como prioridades de sua gestão. O governo municipal tem a meta de diminuir a taxa de mortalidade em dois pontos, caindo de 6,5 para 4,5 mortes a cada 100 mil habitantes até o fim de 2024, período que finaliza o mandato vigente.

Para isso, Nunes possui a iniciativa de implantação de faixas azuis para a passagem de motos em algumas avenidas. A medida é uma novidade, não sendo previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Entretanto, ele já segue sendo testado com uma autorização do governo federal, sendo uma das principais vitrines da gestão de Nunes.

A capital já possui 60 quilômetros de faixa azul, sendo a meta a ampliação para 200 quilômetros até o fim de 2024. Outras medidas, como diminuição do limite de velocidade e criação de novas faixas de pedestres, também estão sendo exercitadas pela Prefeitura.