Mais duas metralhadoras .50 furtadas de quartel em São Paulo foram encontradas pela Polícia Civil e o Exército. Mais duas metralhadoras .50 furtadas de quartel em São Paulo foram encontradas pela Polícia Civil e o Exército.

A Justiça Militar recusou a prisão de seus militares suspeitos de colaborarem no furto de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra, em Barueri, Grande São Paulo . O furto ocorreu em setembro, desde então, 19 armas já foram encontradas. A informação é da TV GLOBO.



Os envolvidos no esquema devem ser enquadrados nos crimes de furto, peculato, receptação e extravio, e devem ter o inquérito concluído até dezembro. penas que vão de 1 ano a mais de 30 anos de prisão, se somadas.

A ideia do Exército é que ainda sejam quebrados sigilos bancários, telefônicos e das redes sociais dos investigados para tentar comprovar seus envolvimentos nos crimes.

Com mais provas, o Exército deve pedir uma nova prisão para os militares acusados de participarem no maior desvio de armas da história do Exército brasileiro.

O Ministério Público Militar também rechaçou as prisões, além disso, apura se houve irregularidades durante o "aquartelamento" da tropa. Os procuradores investigam se houve abusos durante o impedimento de saída dos militares do quartel.

A medida é prevista pelo Exército em casos excepcionais, mas a Procuradoria apura se ele foi aplicada de forma legal no caso do furto das armas.

Segundo a TV Globo, militares chegaram a ter os celulares confiscados, um cabo também relatou agressões durante investigação.

Os militares suspeitos de praticarem os abusos têm patentes de soldado, cabo, sargento e tenente, segundo a advogada do cabo, Patrícia Carvalho.

"A defesa recebeu as informações sobre as agressões do próprio cabo, e que outros também teriam sido agredidos pelo mesmo Capitão, segundo o cabo", informa trecho do comunicado enviado à reportagem pela advogada.



Dentre os seis militares suspeitos de envolvimento do furto, somente o cabo não está trabalhando atualmente no Arsenal de Guerra em Barueri. Após faltar dois dias no trabalho, ele apresentou um atestado psiquiátrico particular em 27 de outubro, quando foi ao quartel com sua advogada. Atualmente está de licença médica de sete dias.



Ao todo, 13 metralhadoras antiaéreas calibre .50 e oito metralhadoras calibre 7,62 furtadas do quartel. Digitais do cabo foram encontradas nas armas, que estavam armazenadas em uma sala que ele não deveria ter acesso.

O Inquérito Policial Militar (IPM) segue sob sigilo. Nesta quarta, durante coletiva de imprensa, o Comando Militar do Sudeste (CMSE) não comentou os pedidos de prisões preventivas.

"Nenhum militar foi preso preventivamente até agora. Há apenas 19 prisões administrativas. Não há pressa para pedir prisões preventivas e isso é uma estratégia de quem conduz o inquérito civil militar, que tem 40 dias para ser concluído, podendo ser prorrogado por mais 20", disse o general Maurício Vieira Gama, chefe do Estado Maior do CMSE, aos jornalistas.