Reprodução/TV Globo Câmeras flagram assalto a farmácia em SP

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite dessa terça-feira (26), três homens e levou outros dois adolescentes de 17 anos após um assalto a uma farmácia na avenida Amador Bueno da Veiga, na Penha, zona leste de São Paulo.

Os homens têm 18, 19 e 37 anos. O mais velho é pai dos dois adolescentes apreendidos, e praticaram os crimes juntos, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Em imagens gravadas por câmeras de segurança, é possível ver que o grupo invade o estabelecimento por volta das 22h40, rendendo funcionários e um cliente.

Armados, os suspeitos exigiram dinheiro e fizeram com que as vítimas se deitassem no chão. Fugiram logo em seguida, em um Fiat Uno, com dinheiro, celulares, medicamentos e fraldas.

A PM perseguiu, então, o veículo, culminando num cerco com outras viaturas, depois de 10km. Na avenida Águia de Haia, outra viatura tentou interceptar o veículo. O motorista teria, nesse momento, tentado atropelar um dos PM's, segundo informações da polícia.

O Uno parou ao colidir com uma mureta, após o motorista ter sido baleado. Ele foi levado ao Hospital Ermelino Matarazzo, onde ficou sob observação médica e escolta da polícia. Os outros suspeitos foram detidos.

A PM apreendeu cinco aparelhos celulares, uma arma de fogo, R$ 640 e os produtos levados da farmácia, e conduziu os suspeitos ao 24º Distrito Policial (DP- Ponte Rasa), onde, segundo a SSP, confessaram o crime.