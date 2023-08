Reprodução Casarão em SP é dominado por fogo, no bairro Perdizes

Um casarão foi tomado pelas chamas no início desta sexta-feira (4), em Perdizes, na zona oeste da capital paulista. O imóvel fica localizado na Rua Dr. Homem de Melo, onde a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou trechos de tráfego junto à rua Cardoso de Almeida.

O Corpo de Bombeiros informou que o casarão está abandonado e há muita madeira no imóvel, que ajudaram na composição das chamas. O fogo fez o telhado colapsar e não há feridos no local. As chamas já foram controladas e há agora uma avaliação dos danos.

A SPTrans informou que quatro linhas de ônibus estão sendo desviadas desde às 5h15:

• 175P/10 Metrô Santana - Ana Rosa

• 875P/10 Metrô Barra Funda - Metrô Ana Rosa

• 975A/10 Vl. Brasilândia - Metrô Ana Rosa

• 875A/10 Aeroporto - Perdizes

O jornalista, fotógrafo e cineasta João Wainer publicou, no seu perfil no Instagram, um vídeo em que registra o casarão em chamas.

"O bom e velho instinto de fotojornalista me fez pular da cama e descer com a cara amassada de sono para registrar esse casarão tombado ardendo em chamas na rua Cardoso de Almeida, em Perdizes", escreveu na publicação.

Veja o vídeo: