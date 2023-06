Reprodução Secretaria de Habitação de Praia Grande implanta atendimento por WhatsApp





Novidade em Praia Grande para as pessoas que buscam atendimento relacionada ao setor habitacional. A Secretaria de Habitação (Sehab) da Cidade utilizou a tecnologia como ferramenta para ampliar o acesso aos serviços municipais. Já está em funcionamento o ‘HABITAzap’, disponíveis através do aplicativo de troca de mensagens.

O atendimento voltado para a população do Município ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16 horas. O número para enviar as mensagens é o seguinte: (13) 3496-2000. Desta forma, os serviços do setor ganham em agilidade, otimizando o tempo da população e também dos servidores municipais.

O menu do ’HABITAzap’ conta com as seguintes opções de serviços disponíveis. Basta clicar no assunto desejado para iniciar o serviço. Confira:

1 - Agendamento Social

2 - Bolsa Moradia

3 - Concessionário

4 - Cadastro

5 - Chave dos Sonhos

6 - Regularização Fundiária

7 - Outros

“A implantação do ‘HABITAzap’ integra o projeto realizado pela Sehab denominado ‘Secretaria Digital’. São diversas ações em andamento que buscam beneficiar a população tirando as pessoas de filas, reduzindo deslocamentos e também fazendo com que elas gastem menos dinheiro com documentação. Através destas iniciativas também otimizamos o tempo dos servidores da pasta e diminuímos a utilização de papel, colaborando, inclusive, com o meio ambiente. A tecnologia é uma importante ferramenta de trabalho”, disse o secretário de Habitação de Praia Grande, Anderson Mendes.

Parceria – A disponibilização do novo serviço através do whatsapp só foi possível por conta de um trabalho integrado entre diversas secretarias municipais. A pasta de Planejamento (Seplan) foi a responsável pelo desenvolvimento tecnológico do sistema. Além da Sehab, a Secretaria de Fianças, por exemplo, também oferece essa tecnologia para a população.