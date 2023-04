Divulgação ViaMobilidade

Um poste de energia que caiu na Linha 5-Lilás da ViaMobilidade, na manhã desta segunda-feira (3) e causou a interrupção da circulação de trens entre as estações Santa Cruz e Chácara Klabin , resultando em uma aglomeração de passageiros nas estações.

Técnicos da empresa privada estão trabalhando para remover o poste e normalizar a operação o mais rápido possível. Enquanto isso, a empresa ativou a operação Paese com ônibus para atender os passageiros afetados.

Estação Santo Amaro pic.twitter.com/GoojZcIiNx — Everton Brasiliano (@veveto_everton) April 3, 2023

Além disso, a linha 8-Diamante, também administrada pela ViaMobilidade, apresentou problemas na região de Jandira, aumentando o tempo de viagem em 1 minuto.

O Ministério Público de São Paulo interrompeu as negociações com a ViaMobilidade na semana passada para melhorar os serviços prestados à população após uma série de falhas na operação desde que a concessionária assumiu a administração das linhas que antes eram geridas pela CPTM.

