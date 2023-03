Reprodução/TV Globo - 17.03.2023 Tombamento de ônibus de turismo deixou mortos e feridos na Rodovia Régis Bittencourt, em Cajati, no interior de São Paulo

Pelo menos três pessoas morreram e 21 ficaram feridas em um acidente no início da madrugada desta sexta-feira (17) na Rodovia Régis Bittencourt , região de Cajati (SP). O veículo, um ônibus de turismo , de dois andares, transportava cerca de 51 passageiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros , o acidente ocorreu por volta das seis horas da manhã. Ainda segundo a corporação as três mortes são de dois adultos e uma criança. Dos 21 feridos, seis estão internadas em estado grave. Elas estão em hospitais de Registro e Pariquera-Açu.

O ônibus, que saiu de Lapa, no Paraná, com destino a Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo, tombou em uma curva no km 511, na Serra do Azeite, no corredor sentido São Paulo - o local está interditado parcialmente: apenas uma pista está liberada. Há congestionamento no local.

Apesar dos mortos e feridos, o motorista, no entanto, saiu sem ferimentos, afirmou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele relatou aos policiais que perdeu o controle do veículo ao entrar em uma curva. Logo depois, o ônibus tombou em uma mureta de proteção na pista.

