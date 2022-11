Reprodução - 16.09.2022 Prefeitura de São Paulo

Uma cidade moderna, com administração municipal preocupada com a desburocratização, com a eficiência pública no atendimento à população e acolhedora com imigrantes.

Foi assim que o prefeito Ricardo Nunes descreveu São Paulo para um grupo de empresários portugueses durante café da manhã, nesta quinta-feira (3).

Ele estava acompanhado com os secretários municipais de Relações Internacionais, Marta Suplicy, de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós, de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, além do diretor de investimentos e novos negócios da SP Negócios, Michael Cerqueira.

O prefeito destacou, por exemplo, o empenho em desburocratizar a máquina pública. “Essas ações permitiram, por exemplo, que o prazo para abertura de empresas na cidade caísse de 7 meses para 23 horas.”, relatou Ricardo Nunes. “Estamos focados nesse trabalho para garantir um atendimento cada vez melhor em áreas como saúde e educação”, finalizou o prefeito.

A ação de não aumentar o IPTU e de reduzir o Imposto Sobre Serviços (ISS) para diversos setores foi tema do encontro. “Mesmo reduzindo impostos, a nossa arrecadação melhorou”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes, o que chamou a atenção dos empresários portugueses para a eficiência administrativa.

A simplificação nas questões de habitação de interesse social também foi destaque na fala do prefeito, que contou sobre o programa habitacional da cidade que quer comprar 45 mil imóveis. Na saúde, Ricardo Nunes salientou os atendimentos de alta complexidade que são feitas, como cirurgias oncológicas, que não fazem parte da responsabilidade legal da prefeitura.

Para mostrar o quanto a nossa cidade tem um olhar social, o prefeito explicou os programas sociais para moradores de rua e imigrantes. “São Paulo é acolhedora. Temos programas que colocam famílias com crianças e idosos em hotéis. No caso dos imigrantes, recebemos recentemente um grupo de 200 refugiados do Afeganistão”, expôs Ricardo Nunes.

Para finalizar, o destaque ficou por conta da equipe que hoje trabalha na prefeitura. “Temos hoje profissionais comprometidos com os interesses da cidade e com a ética”, disse o prefeito.

O prefeito Ricardo Nunes está em Lisboa para participar do São Paulo Day, que integra as atividades do Web Summit Lisboa até sexta-feira (4).Trata-se da maior conferência da Europa sobre a área de tecnologia, realizada anualmente desde 2009 e que promove aulas e encontros com empreendedores, investidores e profissionais da área de inovação.

Durante o evento, ele lançou o Portal da Economia Paulistana.

