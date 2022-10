Reprodução/redes sociais Cardápio Escolar Sustentável





Na última quarta-feira (19), a Cidade de São Paulo foi premiada pelo projeto “Cardápio Escolar Sustentável”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SME), que visa fornecer alimentos vegetarianos de alto valor nutricional a mais de 1 milhão de alunos da rede escolar municipal, a fim de reduzir 22,3% das emissões de gases poluentes nos próximos 10 anos.

A premiação ocorreu durante o C40 World Mayors Summit, conferência trienal de ação climática que aconteceu nesta semana em Buenos Aires, na Argentina.

O evento reuniu prefeitos, líderes empresariais, influenciadores globais, filantropos, ativistas, cientistas e residentes em um momento importante antes da COP27, para demonstrar o que uma forte coalizão global unida em ação climática radical pode alcançar.

Durante a cúpula, os prefeitos mostraram o progresso que as cidades globais fizeram no enfrentamento da crise climática durante a pandemia do Covid-19, destacando como estão acelerando o cumprimento de seus compromissos climáticos e ajudando a criar um mundo mais sustentável e equitativo, onde todos, em todos os lugares, possam florescer.

Cerca de 100 cidades foram representadas no C40, o maior encontro mundial de prefeitos dedicados a enfrentar as emergências climáticas. A cidade de São Paulo é membro fundador da rede, participando de suas atividades desde 2005, juntamente com outros governos locais e nacionais, o setor privado, influenciadores, ativistas e cientistas.

Estavam presentes na oitava edição da cúpula, o Prefeito Ricardo Nunes e a Secretária Municipal de Relações Internacionais, Marta Suplicy.

"A cobertura vegetal da cidade atinge 48% de sua área total. Temos um dos maiores programas do mundo para enfrentar a crise climática e um Plano Municipal que abrange o recebimento de migrantes em caráter permanente, o que nos qualifica para participar ativamente da Força-Tarefa sobre Migração Climática junto com as Redes C40-MMC", afirma o prefeito de São Paulo.

"Para o próximo ano, nossa expectativa é que o governo brasileiro, de acordo com as diretrizes da COP-27 sobre Justiça Climática, aja com ênfase na luta contra a pobreza. Para isso, na arena internacional, entendemos que o debate sobre cooperação e financiamento para os países em desenvolvimento é fundamental. A mudança climática é um fenômeno global que só será parado pela união de todos os países e, neste desafio, o Brasil pode ser um protagonista", comenta a secretária municipal de Relações Internacionais.

A edição de 2022 teve como principal objetivo a recuperação inclusiva, sustentável e criadora de empregos perdidos na pandemia de Covid-19, fortalecendo as vozes dos prefeitos, também como líderes climáticos, que acontece duas semanas antes da COP27 no Egito.

O evento reúne prefeitos, líderes empresariais, influenciadores globais, filantropos, ativistas, cientistas e residentes em um momento importante antes da COP27, para demonstrar o que uma forte coalizão global unida em ação climática radical pode alcançar.

Durante a cúpula, os prefeitos mostram o progresso que as cidades globais fizeram no enfrentamento da crise climática durante a pandemia do Covid-19, destacando como estão acelerando o cumprimento de seus compromissos climáticos e ajudando a criar um mundo mais sustentável e equitativo, onde todos, em todos os lugares, possam florescer.