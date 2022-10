Rovena Rosa/Agência Brasil - 28/03/2022 Movimento de ônibus no viaduto Doutor Plínio de Queirós, em Bela Vista





A Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da SPTrans, irá monitorar o trânsito e alterar os itinerários de linhas de ônibus no sábado (22) para realização da Volta da USP, e para os eventos Athenas Run, na região da Marginal Pinheiros, e Circuito Day Bike & Run, na Praça Charles Miller, que acontecem no domingo (23).

Veja a programação deste final de semana:

59ª Volta da USP

Retomada de forma presencial após três anos, a corrida somente para a comunidade da USP (alunos de graduação, pós-graduação, funcionários, professores e alunos com carteira CEPEUSP) acontece neste sábado (22), com provas de 5 km e 10 km.

Transporte

As linhas 8012/10 Metrô Butantã - Cid. Universitária e 8022/10 Metrô Butantã - Cid. Universitária, terão seus itinerários alterados pela SPTrans no sábado (22), das 15h às 20h, na região do Butantã, Zona Oeste, para realização da prova.

Largada: Av. Prof. Mello de Moraes

Chegada: Pista de Atletismo do CEPEUSP

Veja as alterações:

8012/10 Metrô Butantã - Cid. Universitária

Ida: normal até a Av. Prof. Luciano Gualberto, retorno próximo à parada “Reitoria/Bancos”, Av. Prof. Luciano Gualberto, Pça. Prof. Jorge Americano, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Alípio Corrêa Neto, Av. Prof. Lineu Prestes, Av. Prof. Ernesto de Moraes Leme, retorno próximo à Av. Prof.

Almeida Prado, Av. Prof. Ernesto de Moraes Leme, Av. Prof. Lineu Prestes, Av. Intersetorial, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Alípio Corrêa Neto, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Jorge Americano, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Rubião Meira, Av. da Universidade, Pça. Prof. Reinaldo Porchat, prosseguindo normal.

8022/10 Metrô Butantã - Cid. Universitária

Ida: normal até a Av. Afrânio Peixoto, Pça. Prof. Reinaldo Porchat, Av. da Universidade, Pça. Prof. Rubião Meira, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Jorge Americano, Av. Prof. Luciano Gualberto, retorno próximo à parada “Reitoria/Bancos”, Av. Prof. Luciano Gualberto, Pça. Prof. Jorge Americano, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Alípio Corrêa Neto, Av. Prof. Lineu Prestes, Av. Prof. Ernesto de Moraes Leme, retorno próximo à Av. Prof. Almeida Prado, Av. Prof. Ernesto de Moraes Leme, Av. Prof. Lineu Prestes, Av. Intersetorial, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Alípio Corrêa Neto, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Jorge Americano, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Rubião Meira, Av. da Universidade, Pça. Prof. Reinaldo Porchat, prosseguindo normal.

Athenas Run

Com provas de 7 km, 14 km e 21 km, o circuito de corrida de distâncias progressivas acontece neste domingo (23), na região da Marginal Pinheiros. A corrida terá largada às 6h30 e a arena do evento será montada no Parque do Povo.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região da Marginal Pinheiros, das 2h às 10h30 de domingo, para a realização da corrida com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

As vias que compõem o percurso da corrida serão bloqueadas a partir das 2h, com a implantação dos desvios de tráfego, que visam garantir as condições de segurança e conforto dos participantes e dos usuários do tráfego de passagem.

Interdições

- Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco, entre as pontes Transamérica e Eusébio Matoso;

- Acesso da Avenida João Dias, sentido centro, para a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pela ponte velha;

- Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Itapiúna), para a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

- Viaduto Marcelo Portugal Gouvêa (toda extensão);

- Viaduto República da Armênia (toda extensão);

- Ponte Octavio Frias de Oliveira (Estaiada), sentido Marginal;

- Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal.

Alternativas

Macro desvios

Região Santo Amaro para o Itaim:

- Ponte João Dias, sentido Centro, e Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco ou;

- Avenida João Dias, sentido Centro, à esquerda na Rua Laguna, Avenida Cecília Lottenberg, Rua José Guerra, Avenida Cecília Lottenberg, Avenida Dr. Chucri Zaidan, Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, à direita na Praça Soneto, à esquerda na Rua Guararapes e Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco.

Micro desvios

- Marginal Pinheiros, pista expressa e seus acessos, sentido Castelo Branco, entre Ponte Transamérica e Ponte Engenheiro Roberto R Zuccolo (Cidade Jardim): Seguir pela Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

- Acesso da Avenida João Dias, sentido Centro à pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco pela Ponte Velha João Dias: Seguir pela Ponte João Dias, sentido Centro e Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

- Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Itapiúna), para a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco: Seguir pela Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

- Viaduto Marcelo Portugal Gouvêa: Seguir pela Avenida Juscelino Kubitschek, sentido Marginal, Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

- Viaduto República da Armênia: Seguir pela Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, Avenida das Nações Unidas, sentido Castelo Branco;

- Ponte Octavio Frias de Oliveira, sentido Marginal: Seguir pela Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido Marginal, Avenida Dr. Chucri Zaidan, sentido Morumbi, Ponte Caio Pompeu de Toledo, sentido Bairro, Rua Francisco Tramontano, Avenida Dr. Alberto de Oliveira Lima e Avenida Magalhães de Castro, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos;

- Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal: Seguir pela Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido Marginal, Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue 156.

Recomendações

- Respeite a sinalização;

- Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

- Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança.

Circuito Day Bike & Run

A Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, recebe neste domingo (23), o Circuito Day Bike & Run. O evento contará com uma caminhada de 4 km, provas de 4 km e 8 km para os corredores, passeio ciclístico de 8 km, além de corrida kids.

A Companhia de Engenharia de Tráfego operacionalizará as vias na região do Pacaembu para a realização do evento.

Localização

Concentrações corredores e ciclistas: Praça Charles Miller

Corrida de 4km: largada na Praça Charles Miller - Av. Pacaembu pista sentido Estádio-Marginal, retorno na Av. Mário de Andrade, Av. Pacaembu pista sentido Marginal-Estádio e chegada na Praça Charles Miller.

Corrida de 8km: 2 voltas no percurso de 4Km.

Passeio Ciclístico com 8km: largada na Praça Charles Miller, 2 voltas na Av. Pacaembu pista sentido Estádio-Marginal, retorno na Av. Mário de Andrade e Av. Pacaembu pista sentido Marginal-Estádio, com Chegada na Praça Charles Miller;

Corrida infantil: interior da Praça Charles Miller.

Horários

Largada das corridas de 4Km e 8Km: 7h

Início do passeio ciclístico: 8h

Corrida infantil: a partir da 08h30

Previsão de liberação das vias: 9h

Alteração no sistema viário

Das 6h às 9h: interdições ao tráfego de veículos nas seguintes vias: Praça Charles Miller e Av. Pacaembu entre Praça Charles Miller e Av. Mário de Andrade.

Caminhos alternativos/desvios

- Os veículos provenientes da Av. Arnolfo de Azevedo em direção ao bairro de Higienópolis ou Centro da Cidade deverão contornar o Estádio do Pacaembu, R. Itápolis, R. Armando Penteado, R. Piauí, R. Bahia e R. Albuquerque Lins.

- Os veículos provenientes do bairro de Higienópolis com destino ao bairro de Perdizes deverão utilizar a região da Pça. Buenos Aires, Av. Angélica, Av. Dr. Arnaldo e R. Cardoso de Almeida ou utilizar a Av. Francisco Matarazzo e Av. Antártica.

- Os veículos provenientes da Av. Pacaembu sentido Estádio e com destino a Av. Dr. Arnaldo serão desviados para à Av. Mário de Andrade acessando a Al. Olga, R. Tagipuru, Av. Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo e R. Cardoso de Almeida.

Recomendações ao público

- Respeite a sinalização;

- Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

- Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança;

- Procure utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações da interdição e

- Em caso de dúvida, ligue 156 - Telefone do Município de São Paulo.

Transporte

Cinco linhas de ônibus terão seus itinerários alterados, das 6h às 9h de domingo (23), em função do evento.

Início e chegada: Praça Charles Miller.

Saiba os itinerários alternativos:

975A/10 Vl. Brasilândia – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Dr. Abraão Ribeiro, Pça. David Raw, Al. Olga, R. Tagipuru, Av. Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo, R. Cardoso de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Tupi, R. Dr. Cândido Espinheira, Al. Barros, R. Gabriel dos Santos, Av. Gen. Olímpio da Silveira, R. Mário de Andrade, Pça. Vicente Celestino, Av. Pacaembu, prosseguindo normal.

175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

208M/10 Metrô Santana - Term. Pinheiros

Ida: normal até o Term. Barra Funda, retorno, R. Mário de Andrade, R. Dr. Alfredo de Castro, R. Tagipuru, Av. Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo, R. Cardoso de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Tupi, R. Dr. Cândido Espinheira, Al. Barros, R. Gabriel dos Santos, Av. Gen. Olímpio da Silveira, R. Mário de Andrade, prosseguindo normal.

408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

Sentido Único: normal até a Rua Aracajú, Praça Vilaboim, Rua Piauí, prosseguindo normal.

A linha deverá operar em sistema circular, não atendendo seu ponto final.

875A/10 Aeroporto – Perdizes

Ida: normal até a Av. Gen. Olímpio da Silveira, Pça. D. Ernesto De Paula, R. Das Perdizes, R. Tagipuru, Av. Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo, R. Cardoso de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.