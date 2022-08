A Prefeitura de São Paulo abriu nesta terça-feira (09), no Centro de Formação Cidade Tiradentes, na Zona Leste da capital, a Semana das Juventudes 2022, promovida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC). Durante o evento, houve o lançamento da #AgendaCidadeUNICEF, iniciativa para promover direitos e oportunidades para crianças e adolescentes.



O prefeito Ricardo Nunes participou da abertura da Semana e destacou que a Prefeitura vem trabalhando em várias frentes para melhorar a vida dos jovens da capital. “Uma das questões principais é a geração de empregos. No ano passado, foram criados na nossa cidade 336 mil empregos formais. A segunda colocada no país, Rio de Janeiro, gerou 82 mil, mas tem metade da população de São Paulo que criou quatro vezes mais”, afirmou.

A #AgendaCidadeUNICEF é uma parceria do órgão com prefeituras de grandes centros urbanos brasileiros. A proposta é unir esforços com organizações da sociedade civil, empresas e as próprias comunidades para que crianças e adolescentes estejam na escola; tenham oportunidade de inclusão produtiva; acesso a serviços de proteção contra violências, além de saúde integral e bem-estar assegurados.

“Essa iniciativa acontece não só em São Paulo, mas em outras sete capitais do Brasil. É um movimento de municípios, mas, especialmente, de pessoas que podem ajudar a transformar a realidade de territórios como o da Cidade Tiradentes”, contou a chefe do escritório do Unicef em São Paulo, Adriana Alvarenga.



O secretário executivo de Projetos Estratégicos da Prefeitura, Alexis Vargas, explicou os motivos da escolha de Cidade Tiradentes. “Foram dois motivos: ser um dos distritos mais vulneráveis para primeira infância e por ser um dos prioritários para investimentos públicos”.

Semana das Juventudes 2022



A programação da Semana das Juventudes 2022 começa com uma apresentação cultural na abertura e aula de dança, além de oficina lambe-lambe: juventude e direitos; a roda de conversa “Os desafios das Juventudes de São Paulo”, com a participação do Unicef, apresentação do Programa Bolsa Trabalho e Programa Jovem Monitor Cultural e musical do DJ Tyan. “Todo mundo tem o direito de buscar a sua felicidade e a gente tem o dever de oferecer oportunidades para que alcancem essa felicidade”, disse a secretária municipal de Direitos Humanos, Soninha Francine.



“A Semana das Juventudes 2022 está descentralizada em cinco pontos da cidade, levando inclusão produtiva, participação social, cultura e oportunidades. O evento visa retomar a esperança das juventudes a fim de se emanciparem. Preparada com muito carinho, a Semana está com uma programação incrível que vale a pena conferir”, destaca o coordenador de Políticas para a Juventude da SMDHC, Ramirez Tosta.

Ainda nesta terça-feira, no Centro de Referência e Promoção da Igualdade Racial – Unidade Tiradentes, acontece a roda de conversa “A Juventude Negra quer Viver” é iniciativa da Coordenação de Promoção da Igualdade Racial incorporada ao programa da Semana das Juventudes 2022. O evento segue até o dia 13 de agosto com atividades em cinco regiões da cidade. A programação diversificada e gratuita celebra o Dia Internacional de Juventude (12/08), data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para celebrar e refletir sobre a inclusão e contribuição dos jovens para a sociedade.



Cada dia da Semana das Juventudes 2022 será realizado num equipamento público diferente: Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (09) na zona Leste; Centro Cultural Tendal da Lapa (10) na zona Oeste; Centro Cultural Grajaú (11) na zona Sul; Centro Cultural São Paulo (12) na região Central e Centro Cultural da Juventude Rute Cardoso (13) na zona Norte.



O evento é realizado em parceria com as secretarias municipais da Cultura (SMC), Pessoa com Deficiência (SMPED), Inovação e Tecnologia (SMIT), Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), Saúde (SMS), Verde e Meio Ambiente (SVMA), Adesampa e Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura.



Entre os serviços disponíveis durante a Semana das Juventudes 2022 estão atendimentos de saúde como testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e Covid-19, postos de vacinação e a presença das unidades móveis do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) e de Cidadania LGBTI. Além disso, também terá divulgação e inscrição em programas do Adesampa, apresentação dos FabLabs, laboratórios públicos de fabricação digital, entre outras ações.



e veja a programação completa do evento.



