A Companhia de Engenharia de Tráfego – CET – foi autorizada pela Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) a realizar o projeto piloto da Faixa Azul, em caráter experimental, por mais um ano, nos seguintes locais:

• Avenida Santos Dumont, Avenida Tiradentes e Avenida Prestes Maia, no trecho compreendido entre a Ponte das Bandeiras e a Praça da Bandeira, com extensão aproximada de 4 km;

• Avenida Rubem Berta, no trecho compreendido entre o complexo viário João Jorge Saad e a Avenida dos Bandeirantes, com extensão aproximada de 2 km;

• Avenida dos Bandeirantes, em ambos os sentidos, no trecho compreendido entre a Via Marginal do Rio Pinheiros e o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, com extensão aproximada de 8,5 km (totalizando 17km).

O objetivo dos novos trechos é de incluir outras análises do projeto Faixa Azul como faixas de pedestres, túneis, cruzamentos semaforizados, entre outras variáveis.

A partir de agora, os técnicos da CET iniciarão os trabalhos para a implantação do projeto. A previsão é de início ainda em 2022.

A CET apresentará trimestralmente à SENATRAN relatório com as análises e avaliações técnicas do projeto.

A autorização foi publicada por meio da Portaria n° 1015, de 05 de agosto de 2022.