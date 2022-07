Divulgação 90 anos da Revolução de 32: presidente da Alesp faz homenagem a heróis da luta pela soberania paulista

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, homenageou, neste sábado (9), feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, os heróis da guerra paulista contra a intervenção autoritária do governo federal liderado por Getúlio Vargas. A batalha, realizada há 90 anos, deu origem a uma nova Constituição estadual e devolveu a soberania aos paulistas.

No Mausoléu do Soldado Constitucionalista de 32, localizado no obelisco ao lado do parque Ibirapuera, na Capital, o presidente do Parlamento depositou flores e concedeu a Medalha Constitucionalista a homenageados. Antes, Carlão acompanhou a chegada do cortejo conduzindo as urnas com os despojos dos heróis, a chamada e a salva de tiros. Foi feito um minuto de silêncio e uma oração aos guerreiros.

Carlão Pignatari estava acompanhado do governador Rodrigo Garcia; do prefeito da cidade, Ricardo Nunes; do secretário de Estado da Segurança Pública, general Campos; do comandante da Polícia Militar, coronel Ronaldo Miguel Vieira, e de parlamentares. As comemorações foram encerradas com um desfile cívico-militar das forças paulistas. Centenas de pessoas acompanharam as homenagens.

“Neste ano estamos comemorando os 90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Graças a esses homens e mulheres da época, São Paulo conseguiu mostrar ao país a importância da democracia e da soberania dos Estados frente ao governo federal. A partir disso, nosso Estado se tornou uma potência, com suas instituições independentes e atuando para o bem da população”, disse o presidente da Alesp.

Carlão Pignatari lembrou que a sede do Poder Legislativo paulista está localizada próximo ao obelisco e o prédio leva o nome de Palácio 9 de Julho em homenagem à data e a todos que atuaram pelo bem do Estado de São Paulo. “Fico muito feliz em ser o presidente da Alesp neste momento, quando comemoramos os 90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932", afirmou.

