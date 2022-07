Reprodução: 07.07.2022 Virada ODS São Paulo

Terá início nesta sexta-feira (08) e vai até o domingo, a Virada ODS, a maior conferência sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) do mundo, organizada pela Prefeitura de São Paulo no Pavilhão do Parque Ibirapuera e em mais nove polos espalhados por toda a capital. Além de atividades culturais e educativas, a programação da Virada inclui feira de negócios, hackathon e um congresso internacional.

A abertura acontecerá às 10h no Pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera com autoridades nacionais e internacionais. O destaque da Virada será o 1º Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que durante os três dias reunirá gestores públicos, acadêmicos, organizações da sociedade civil e do setor privado, para debater os avanços e desafios das cidades no cumprimento da Agenda 2030 da ONU. O evento é uma iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis, no âmbito do Programa Cidades Sustentáveis, com o apoio do projeto CITinova e do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF, na sigla em inglês).

“O objetivo da Prefeitura não é apenas fortalecer o trabalho que já está sendo feito, como também incrementar as ações da cidade em relação aos ODS”, afirmou, na ocasião, o prefeito Ricardo Nunes. Para ele, com a Virada ODS, a cidade ocupará, mais uma vez, uma posição de vanguarda. “São Paulo é a capital mundial da vacina, da sustentabilidade ambiental, da qualidade de vida, da segurança alimentar, da questão da paz e da mobilidade. Assim, a Virada ODS está atrelada a todas as secretarias e ao nosso Programa de Metas”, explica o prefeito.

“Temos muito a agradecer aos parceiros da Prefeitura, do terceiro setor, e redes internacionais porque foi necessária a união de todos para que a cidade possa comunicar os ODS, sensibilizar e engajar a população na agenda. A nossa proposta é fazer uma virada de chave para o futuro. As metas são ambiciosas: diminuir a pobreza, eletrificar a frota de ônibus, aumentar o número de parques, entre várias outras iniciativas”, disse a secretária municipal de Relações Internacionais (SMRI), Marta Suplicy.

Já a gerente de projetos da SMRI e coordenadora da Virada ODS, Malu Molina, observa que, com o evento, “São Paulo poderá atrair novos negócios e parcerias internacionais no interesse de uma agenda que valorizará o desenvolvimento e a sustentabilidade, uma lógica mais verde, inteligente e inclusiva, além de engajar a população paulistana nos ODS”.

Programação da Virada

A Virada ODS de São Paulo abrangerá seis áreas dentre os 17 ODS: Comunicação; Inovação e Tecnologia; Desenvolvimento Econômico; Justiça; Educação e Cultura. Nesta sexta-feira e no sábado, serão realizados bate-papos sobre ODS com convidados que responderão perguntas os temas: mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável; smart cities, as cidades do futuro; saúde pós-covid, o que muda; igualdade de gênero, direito e oportunidades para as mulheres; combate ao racismo, como combater o racismo estrutural; paz, justiça e instituições eficazes; e combate à fome e à pobreza.

O segundo piso da Bienal do Ibirapuera, nos dias 8, 9 e 10, será ocupado pelas atrações do Festival Green Nation: um espaço com atividades lúdicas e experimentais, que trabalha a sensibilização nos 17 ODS. No terceiro piso, durante o evento serão realizadas rodadas de negócios entre participantes selecionados previamente por editais. No Hub Green Sampa, haverá Hackaton, competição que ocorrerá dias 9 e 10. Os dois melhores projetos de cada tema serão premiados no domingo como incentivo às startups sem burocracia. Já a programação marca eventos em oito Centros Educacionais Unificados (CEUs): Parelheiros, Butantã, Cidade Dutra, Heliópolis, Água Azul, Jardim Paulistano, São Rafael e Jacanã.

Participação

Para participar das palestras na Bienal e do Festival Green Nation, é necessário se cadastrar gratuitamente por meio do site da Virada ODS ( www.viradaodssp.sp.gov.br) , onde também é possível encontrar informações para inscrever os projetos da maratona do Hackathon, que será realizado por meio de edital.

Programação do Fórum

O 1º Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades congresso internacional terá nove sessões temáticas: lançamento do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – a evolução e desafios das cidades brasileiras nos 17 ODS da Agenda 2030 da ONU; rodada de prefeitos(as): O papel dos governos locais na implementação da Agenda 2030; Projeto CITInova: tecnologia e Inovação para Cidades Sustentáveis; enfrentamento à mudança climática; cidades economicamente inclusivas; cultura de paz nas cidades; cidades democráticas; o papel das empresas na sustentabilidade urbana; e como estabelecer parcerias para o financiamento da Agenda 2030 nas cidades.

Os debates terão como mediadora dos painéis, a jornalista Rosana Jatobá e o mestre de cerimônia, Rodrigo Santo. Alguns convidados já confirmados:

- Ban Ki-Moon, Ex-Secretário das Nações Unidas.

- Caco Barcellos, jornalista.

- Txai Suruí, líder indígena, coordenadora do Movimento da Juventude Indígena.

- Drauzio Varella, médico, pesquisador e escritor.

- Jaqueline Goes, pesquisadora e doutora em Patologia Humana e Experimental.

- MV Bill, rap brasileiro, ator e compositor e coautor do livro Falcão- Meninos do Tráfico.

- Geraldo Rufino, empreendedor é fundador da JR Diesel, maior empresa da América Latina em reciclagem e desmontagem de veículos.

Parcerias - A concepção e organização da Virada ODS é da SMRI, em parceria com a SPTuris e apoios das secretarias municipais: Educação, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Verde e Meio Ambiente, Governo, Comunicação, Direitos Humanos e Cidadania, Justiça, Segurança Urbana, Transportes (CET e SPTrans), Esportes e Lazer, Subprefeituras, Mudanças Climáticas, Planejamento e Entregas Prioritárias, Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável e Prodam. No terceiro setor, a Green Nation. Redes internacionais que apoiam: Unicef, Pnuma, ONU Mulheres, ONU -Habitat, Unesco, Opas/OMS, UNOSSC, C-40, Iclei, Ucci, Mercocidades, UNODC, FAO, Pacto Global da ONU.

