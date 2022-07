Divulgação/SMTUR Sede da Prefeitura de São Paulo

A partir desta quinta-feira (7) até o dia 21 de junho, a SPObras receberá inscrições para candidatos interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de 50 vagas em diferentes áreas de atuação e ainda composição de cadastro de reserva. A seleção será para engenheiros civis, elétricos, hidráulicos e ambientais, além de arquitetos, técnicos em edificações e em contabilidade, contadores, analistas administrativos e assistentes administrativos. Os salários que variam de R$ 2.854,94 a R$ 8.851,00. As inscrições são gratuitas e estarão abertas das 0h do dia 7 até às 23h59 do dia 21 de julho de 2022 por meio de preenchimento de formulário que deverá ser acessado pelo link .

A seleção dos profissionais será feita por prova de títulos com base no nível de escolaridade e tempo de serviço na área do emprego escolhido pelo candidato, e por entrevista com o diretor da área de atuação, em fase eliminatória.

As contratações visam atender a necessidade temporária e transitória de excepcional interesse público, com prazo de até 12 meses, podendo ser renovado por igual período. Mais informações sobre o processo podem ser acessadas no edital, disponível na íntegra neste link: