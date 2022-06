Reprodução/ TV Globo Marginal Tietê

No último sábado (4), a Prefeitura de São Paulo publicou o Decreto nº 61.417, que estabelece o cronograma de recapeamento de vias para o mês de junho. A ação conta com o maior investimento da história para a recuperação asfáltica da cidade, aproximadamente R$ 1 bilhão, para que até 2024 mais de 20 milhões de m² sejam recuperados com recapeamento, micro pavimentação e manutenção de pavimento rígido.

Para este cronograma inicial, foram divulgados os endereços prioritários para receber os serviços asfálticos, como as marginais Pinheiros e Tietê e avenidas como do Estado, Jacu Pêssego, Sapopemba e 23 de Maio. Entre os critérios considerados para a escolha das vias prioritárias, estão o volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus, histórico de operação de conservação de pavimentos viários, além de outras demandas da própria comunidade.

Neste primeiro cronograma, a maior parte das intervenções acontece na Zona Leste, com 1.563.570,00 metros quadrados de áreas contempladas pelo novo asfalto, seguida pelas zonas Norte (668.410,50 m²), Sul (543.400,00 m²), Oeste (340.380,00 m²) e Centro (87.270,00). São 26 subprefeituras contempladas nesta etapa, com a maior metragem quadrada nas regiões da Mooca, Itaquera e Santo Amaro.

Subprefeitura Área total (m²)

Mooca 658.160,00

Itaquera 385.500,00

Santo Amaro 224.690,00

Lapa 190.100,00

Freguesia / Brasilândia 173.920,00

São Mateus 170.100,00

Perus 139.310,00

Butantã 119.480,00

Santana / Tucuruvi 104.640,00

Vila Prudente 97.860,00

Penha 88.200,00

Sé 87.270,00

Vila Mariana 81.300,00

Vila Maria / Vila Guilherme 79.580,00

Jaçanã / Tremembé 75.240,50

Campo Limpo 74.200,00

Ipiranga 70.930,00

Jabaquara 70.280,00

Aricanduva/Formosa 66.750,00

Pirituba / Jaraguá 55.720,00

Sapopemba 45.000,00

Casa Verde 40.000,00

Guaianases 32.000,00

Pinheiros 30.800,00

Parelheiros 22.000,00

Cidade Tiradentes 20.000,00

Confira abaixo o detalhamento dos trechos contemplados nesta primeira etapa , por região:

Leste

Subprefeitura Via De Até Área (m²)

Aricanduva/Formosa R. Arraiais do Araguaia (Ambos os Sentidos) Av. Aricanduva R. Nova Brasília 46.000,00

Aricanduva/Formosa Av. Cons. Carrão (Ida e Volta) R. Atucuri Pç. Quinze de Outubro 15.000,00

Aricanduva/Formosa Av. Cons. Carrão R. Atucuri Vd. Antônio Abdo 5.750,00

Cidade Tiradentes Estr. do Iguatemi R. Luis Mateus Av. Ragueb Chohfi 20.000,00

Guaianases Av. José Pinheiro Borges (Radial Leste) R. Margarida Cristina Baumann R. Benedito Leite de Ávila 32.000,00

Itaquera Av. Dr. Luís Ayres (Radial Leste) - Trecho I (Ida e Volta) Divisa com a área da Subprefeitura Penha Av. José Pinheiro Borges 28.000,00

Itaquera Av. José Pinheiros Borges (Radial Leste) - Ida e Volta R. Dr Luis Aires R. Compenhague 248.000,00

Itaquera Av. David Domingues Ferreira (Inclui Acesso) Av. José Pinheiros Borges R. João Câmara 18.000,00

Itaquera Av. Itaquera - Tr. II Av. Aricanduva R. Itapitanga 91.500,00

Mooca Av. Salim Farah Maluf - Pista Expressa (Ida e Volta) Av. Condessa Elisabeth de Robiano - (Marg. Tietê - Pista Local) Av. Luis de Ingnácio de Anhaia Mello 404.960,00

Mooca Av. Presidente Castelo Branco - (Marg. Tietê - Pista Central) Ponte da Vila Guilherme Ponte Presidente Dutra 44.200,00

Mooca Av. Condessa Elisabeth de Robiano - (Marg. Tietê - Pista Local) Rua Juvenal Gomes Coimbra Ponte do Tatuapé 23.200,00

Mooca Av. Salim Farah Maluf (Local) - Ida Pç Thereza S Reikdal Pç. Tito Lívio Ferreira 50.000,00

Mooca Av. Salim Farah Maluf (Local) - Volta Pç José Ignacio Alpendre R. Mj. Basílio 62.000,00

Mooca Av. Celso Garcia Av. Aricanduva R. Dr. Ricardo Gonçalves 73.800,00

Penha Av. Cangaíba Av. Gabriela Ministral Av. Rubens Fraga de Toledo Arruda 88.200,00

Sapopemba Av. Arq. Vilanova Artigas (Ida e Volta) R. Júlio Sagreras R. Barão de Almeida Belém 14.000,00

Sapopemba Av. da Barreira Grande R. Estado do Ceará R. Rufino Fernandes Inivarr 31.000,00

São Mateus Av. Jacu Pêssego (Ambos os Sentidos) Av. Ragueb Chohfi R. Santo André Avelino 122.000,00

São Mateus Av. Sapopemba - Trecho III Av. Rodolfo Pirani Rua Carmem Tortola 24.000,00

São Mateus Av. Sapopemba Av. Adutora do Rio Claro R. Carmem Tortola 24.100,00

Vila Prudente Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello - Tr V - C/B e B/C R. Visconde de Goiânia (Estr. Oratório) Vd. Grande São Paulo 87.360,00

Vila Prudente R. Cap. Pacheco e Chaves - Trecho I R. Ibitirama R. Dianópolis 5.500,00

Vila Prudente R. Cap. Pacheco e Chaves - Trecho II (Ida e Volta) R. Dianópolis Início do Vd. Capitão Pacheco e Chaves 5.000,00

Total: 1.563.570,00

Norte

Subprefeitura Via De Até Área (m²)

Casa Verde Av. Otaviano Alves de Lima - Sentido A/C (Marg. Tietê - Pista Local) Av. Eng. Caetano Alvares Pte. Freguesia do Ó 40.000,00

Freguesia / Brasilândia Av. Otaviano Alves de Lima (Marg. Tietê) - Pista Local - Sentido A/C Pte. Freguesia do Ó Pte. Do Piqueri (Joelmir Bething) 33.720,00

Freguesia / Brasilândia Av. Otaviano Alves de Lima (Marg. Tietê) - Pista Central - Sentido A/C Pte. Freguesia do Ó Pte. Do Piqueri (Joelmir Bething) 46.720,00

Freguesia / Brasilândia Av. Otaviano Alves de Lima (Marg. Tietê) - Pista Expressa - Sentido A/C Pte. Freguesia do Ó Pte. Do Piqueri (Joelmir Bething) 33.720,00

Freguesia / Brasilândia Av. Itaberaba Largo da Matriz de N. Sra. Do Ó Av. Inajar de Souza 59.760,00

Jaçanã / Tremembé Av. Nova Cantareira - Trecho II (Inclui corredor de ônibus) R. Maria A. Lopes de Azevedo R. Antonieta Del Pecchia 17.371,00

Jaçanã / Tremembé Av. Nova Cantareira - Trecho III (Inclui corredor de ônibus) R. Antonieta Del Pecchia Rodoanel Mario Covas 21.039,50

Jaçanã / Tremembé Av. Nova Cantareira Av. Cel. Sezafredo Fagundes R. Maria A. Lopes de Azevedo 36.830,00

Perus Av. Raimundo Pereira de Magalhães (Ambos os Sentidos) R. Gonsalves de Barros Av. Fiorelli Peccicacco 135.800,00

Perus Av. Fiorelli Peccicacco Vd. Dona Mora Guimarães Pç. Inácio Dias 3.510,00

Pirituba / Jaraguá Estrada das Taipas - Trecho II R. Camillo Zanotti R. Palácio do catete 2.500,00

Pirituba / Jaraguá Estrada das Taipas - Trecho I R. Camocim de São Félix R. Andresa 20.000,00

Pirituba / Jaraguá R. Paulo Arentino - Trecho I Av. Raiumundo Pereira de Magalhães Av. Raiumundo Pereira de Magalhães 14.460,00

Pirituba / Jaraguá Av. Nelson Palma Travassos R. Dom Lucas Obes Av. do Estado 5.230,00

Pirituba / Jaraguá Av. Fernando Mendes de Almeida Av. Deputado Cantìdio Sampaio Estr. José Lopes 13.530,00

Santana / Tucuruvi Av. Santa Inês R. Mario Eloy Rodoanel Mario Covas 34.640,00

Santana / Tucuruvi Av. Assis Chateaubriand (Marginal Tietê) - Pista Central Pte. das Bandeiras Pte. da Casa Verde 48.000,00

Santana / Tucuruvi Av. Morvan Figueiredo (Marginal Tietê) - Pista Central Av. Moysés Roysen Pte. das Bandeiras 22.000,00

Vila Maria / Vila Guilherme Av. Morvan Dias de Figueiredo - Sentido A/C (Marg. Tietê - Pista Local) Pte. Aricanduva Av. Ten. Amaro Felicíssimo da Silveira 27.000,00

Vila Maria / Vila Guilherme Av. Guilherme Cotching (incluindo Pte. Prs. Jânio Quadros) - Ambos os Sentidos Av. Nadir Dias de Figueiredo R. Jequitinhonha 15.200,00

Vila Maria / Vila Guilherme Av. Educador Paulo Freire - Ida e Volta (Inclui alças de Retorno) Rio Cabuçu de Cima Av. Morvan Dias de Figueiredo (Marg. Tietê - Pista Local) 37.380,00

Total: 668.410,50

Sul

Subprefeitura Via De Até Área (m²)

Campo Limpo Via Profº. Simão Faiguenboim (Marg. Pinheiros - Pista Expressa) Pte. do Morumbi Pte. Edson de Godoy Bueno 74.200,00

Ipiranga Av. Cursino R. Santa Cruz Av. Curió 65.700,00

Ipiranga Acesso Av. do Estado R. Dom Lucas Obes Av. do Estado 5.230,00

Jabaquara Av. Eng. George Corbisier R. dos Marapés Av. Eng. Armando A. Pereira 52.800,00

Jabaquara Compl. Viário Maria Maluf - Trecho I Av. Afonso D' Escragnole Taunay Av. Prof. Abraão de Morais 14.500,00

Jabaquara Alça de Acesso Compl. Viário Maria Maluf - Trecho I Av. Prof. Abraão de Morais Vd. Min. Aleomar Baleeiro 2.980,00

Parelheiros Estr. do Cipó Estr. Eng. Marsilac Divisa Município Embu-Guaçu 22.000,00

Santo Amaro Av. das Nações Unidas - Ambos os Sentidos (Marg. Pinheiros) Av. Interlagos Av. Victor Manzini 58.300,00

Santo Amaro Av. Washington Luís (Ambos os Sentidos) - Trecho I Al. Santo Amaro Av. Interlagos 62.980,00

Santo Amaro Av. Washington Luís (Ambos os Sentidos) - Trecho II Av. Prof. Vicente Rao Av. dos Bandeirantes 71.510,00

Santo Amaro Av. Washington Luis Av. Interlagos Al. Santo Amaro 31.900,00

Vila Mariana Av. 23 de Maio (Ambos os sentidos) Av. Bernardino de Campos Viaduto Tutóia 20.600,00

Vila Mariana Av. Dr. Ricardo Jafet (Ida e Volta) R. Dom Bernardo Nogueira R. Paulo Bregaro 60.700,00

Total: 543.400,00

Oeste

Subprefeitura Via De Até Área (m²)

Butantã Av. Magalhães de Castro (Marg. Pinheiros - Pista Local) Pte. Cidade Universitária Av. Valentim Gentil 11.480,00

Butantã Av. Pirajussara (Ambos os Sentidos) Av. Intercontinental Av. Eliseu de Almeida 38.000,00

Butantã Av. Eliseu de Almeida (Ambos os Sentidos) Av. Pirajussara Av. Caxingui 70.000,00

Lapa Av. Emb. Macedo Soares (Marg. Tietê - Pista Local) Pte. Ulysses Guimarães Pte. Freguesia do Ó 59.400,00

Lapa Av. Pres. Castelo Branco (Marg. Tietê - Pista Local) Pte. Freguesia do Ó Pte. do Limão 49.200,00

Lapa Av. Pres. Castelo Branco (Marg. Tietê - Pista Central) Pte. Freguesia do Ó Pte. do Limão 50.000,00

Lapa Av. Pres. Altino Av. Escola Politécnica Vd. Ùnico Gallafrio 31.500,00

Pinheiros R. Estados Unidos Av. Rebouças Av. Brigadeiro Luis Antônio 30.800,00

Total: 340.380,00

Centro

Subprefeitura Via De Até Área (m²)

Sé R. Maestro Cardim R. do Paraíso Av. 23 de Maio 15.200,00

Sé Av. Ipiranga (Ida e Volta) Av. Casper Líbero R. da Consolação 26.500,00

Sé Av. Prestes Maia Trecho - II (Retorno - Pista Expressa) Av. Prestes Maia Trecho - IV (Pista Local) Av. Tiradentes 2.320,00

Sé Av. Prestes Maia Trecho - III (Retorno - Pista Expressa) Av. Prestes Maia Trecho - IV (Pista Local) R. Dom Francisco de Souza 2.250,00

Sé Av. Prestes Maia Trecho - IV (Pista Local - volta) Av. Tiradentes Praça Pedro Lessa 8.000,00

Sé R. Treze de Maio (Ida) Av. Paulista R. Rui Barbosa 13.000,00

Sé R. Treze de Maio (Volta) R. Santo Antônio Av. Paulista 20.000,00

Total: 87.270,00

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.