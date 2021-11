Cantareira

Com 27,1%, o cenário no Cantareira preocupa. Há um mês, a represa contava com 28,6%. Há um ano, em 13 de novembro de 2020, o Cantareira operava com 32,5% da sua capacidade. Desde o dia 1/11/2021, o Sistema opera na Faixa 4, com retirada média mensal máxima de 23 m³/s e acrescidos da transposição Jaguari PBS.