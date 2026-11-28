Reprodução/Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Viaduto Saint Gobain, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro

Inaugurado em junho deste ano, o Viaduto Elias Rodrigues Costa, conhecido popularmente como Viaduto Saint-Gobain, fica em Barra Mansa, no Sul Fluminense, no Rio de Janeiro. A estrutura foi projetada para eliminar os conflitos entre o tráfego ferroviário e o sistema viário urbano, contribuindo para melhorar a fluidez do trânsito e reduzir os riscos de acidentes.

Segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a construção também busca aumentar a eficiência operacional da ferrovia e proporcionar mais segurança para motoristas e pedestres.

Antes da intervenção, carros e trens compartilhavam o mesmo cruzamento. Sempre que um trem precisava passar, os veículos tinham de interromper o trajeto, o que provocava retenções no trânsito e representava um ponto de risco para quem circulava pela região.

Com a construção do viaduto, os fluxos passaram a ocorrer em níveis diferentes: os veículos atravessam a linha férrea pela estrutura elevada, enquanto os trens seguem pelo traçado ferroviário, sem interromper a circulação dos automóveis.

Obras

Reprodução/Prefeitura de Barra Mansa Obras do Pátio de Manobras, em Barra Mansa





A construção faz parte do projeto de requalificação ferroviária de Barra Mansa, conhecido como Pátio de Manobras. A conclusão do viaduto representa uma etapa importante de uma intervenção que enfrentou aproximadamente 15 anos de paralisações e dificuldades.

Iniciadas em 2011, as obras passaram por revisões de projeto, desapropriações, reassentamentos, alterações contratuais e reforços estruturais até serem finalmente concluídas em 2026, conforme histórico divulgado pela prefeitura de Barra Mansa.

Para viabilizar a implantação da estrutura, foram necessários serviços de remanejamento das redes de abastecimento de água e esgoto, além da execução de fundações e das etapas de infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura do viaduto.

O governo federal investiu R$ 38,6 milhões na conclusão da obra. De acordo com a prefeitura, considerando o conjunto das intervenções de readequação ferroviária no município, os investimentos realizados desde 2010 somam aproximadamente R$ 300 milhões.

Em abril deste ano, o Ministério dos Transportes também autorizou obras de adequação do Pátio Anísio Brás, na EF-105/RJ. A intervenção prevê investimento de R$ 24,9 milhões, prazo de execução de 22 meses e intervenções em um trecho de 6,24 quilômetros.

Além desse montante, o prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani (PL), anunciou outros R$ 15 milhões em recursos ainda previstos para execução nas intervenções do Pátio de Manobras. Com isso, a nova etapa deve reunir aproximadamente R$ 40 milhões em investimentos.

Homenagem

O viaduto recebeu o nome de Elias Rodrigues Costa, conhecido como Elias da Barbará, em homenagem ao empresário que teve participação no desenvolvimento industrial de Barra Mansa.

Ele foi diretor-geral da antiga Barbará Canalizações, empresa que atualmente integra o grupo Saint-Gobain Canalização.