Reprodução/ Redes Sociais Igreja luciferiana na Dutra

A Igreja Luciferiana chama a atenção de quem passa pela Via Dutra, na altura do k m 326, no município de Itatiaia, Rio de Janeiro. O templo, pintado nas cores preta e vermelha, conta com um castelo, uma cruz invertida na porta e diversas estátuas espalhadas em seu terreno, atraindo o olhar de moradores e motoristas.

A obra teve início há cerca de dez anos e, desde então, o espaço tenta se regularizar para funcionar sem intercorrências. Ainda assim, até as últimas informações, a igreja não possui alvará de funcionamento.

O terreno onde o templo se encontra, não abriga somente a igreja luciferiana, mas, também, divide o espaço com o Castelo de Quimbanda Canta Galo, onde são realizados cultos a Exu e Pomba Gira. Na área externa fica a igreja propriamente dita, voltada a cerimônias que buscam conhecimento e equilíbrio espiritual.

De acordo com o fundador, em uma entrevista ao g1, a igreja é a primeira do tipo no brasil, e a crença conta com rituais e cerimônias dedicadas para Lúcifer, Belzebu e a deusa Astaroth.





O espaço também conta com outros símbolos importantes para a crença, como um santuário com animais e uma figueira.

Em suas redes sociais, o fundador do espaço posta sua jornada espiritual e mostra o dia a dia de sua família, constantemente com o templo ao fundo. Além de mostrar sua rotina, o religioso também conta sobre os trabalhos e serviços que podem ser realizados por ele.

Alvará de funcionamento

Embora o espaço esteja pronto e arrumado para receber fiéis, até junho deste ano, o templo ainda não possuía autorização para funcionar. De acordo com o jornal O Globo, em 2025, o Ministério Público moveu uma Ação Civil Pública, na qual afirmava que as obras do local haviam sido feitas sem aprovação técnica.

A Prefeitura de Itatiaia, na época, afirmou também que o local não possuía cadastro regular por pendências na documentação de propriedade e na regularização do loteamento. O município lembrou que, de acordo com o Plano Diretor, qualquer construção precisa que o projeto seja aprovado previamente e tenha autorização para obra. Conforme a prefeitura, os critérios para emissão de alvarás são técnicos, legais e aplicados igualmente a todos os estabelecimentos.

O iG buscou contato com a Prefeitura para saber se houve alguma mudança na decisão e se o local já está autorizado a funcionar, mas ainda não obteve resposta; o espaço fica aberto para atualizações.