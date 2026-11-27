Reprodução Trânsito no Rio de Janeiro





A Região Metropolitana do Rio de Janeiro passou a ocupar a última posição no ranking nacional de mobilidade urbana elaborado pelo Observatório das Metrópoles. O levantamento divulgado nesta sexta-feira (27) mostra que a cidade ultrapassou São Paulo, que aparecia na lanterna na pesquisa anterior.

O estudo compara informações dos Censos Demográficos de 2010 e 2022, realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e considera o tempo gasto pelos trabalhadores no deslocamento entre a residência e o local de trabalho.

Em uma escala de zero a um, na qual as pontuações mais altas representam melhores condições de mobilidade, a Região Metropolitana do Rio passou de 0,608 para 0,619. Apesar da melhora, o avanço foi inferior ao registrado por São Paulo, que saiu de 0,599 para 0,627 e conseguiu deixar a última colocação.

O levantamento considera 26 regiões metropolitanas. O resultado também mostra a dificuldade da população fluminense para se deslocar diariamente, mesmo após os investimentos realizados na infraestrutura de transportes nos últimos anos, considerando os grandes eventos que aconteceram no período do estudo como a Copa do mundo de 2014 e as Olímpiadas de 2016.

Volta pra casa demorada

Os dados do levantamento mostram que mais de 1 milhão de trabalhadores da Região Metropolitana do Rio enfrentam deslocamentos superiores a uma hora para chegar em casa diariamente depois de um dia de trabalho..

Na capital fluminense, a proporção de trabalhadores que gastam mais de 60 minutos no percurso aumentou de 25,3% para 27,4% entre os dois censos. Em números absolutos, passou de 523 mil para 561 mil pessoas.

Por outro lado, entre os 21 municípios fluminenses considerados na análise, 17 registraram redução na proporção de trabalhadores que levam mais de uma hora no deslocamento. Mesmo assim, os resultados não foram suficientes para melhorar a posição da região no ranking nacional.

Os sete municípios do estado com as maiores proporções de trabalhadores submetidos a trajetos superiores a uma hora estão na Baixada Fluminense. Em Japeri, 44,9% dos trabalhadores enfrentam esse tempo de deslocamento. Em Belford Roxo, o percentual chega a 42%.





Como funciona o ranking?

O levantamento integra o Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU), desenvolvido pelo Observatório das Metrópoles, vinculado ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O indicador avalia cinco dimensões das condições de vida nas cidades: mobilidade urbana, condições ambientais, condições habitacionais, atendimento de serviços coletivos e infraestrutura.

No recorte específico da mobilidade, os pesquisadores consideram o tempo gasto pelos trabalhadores no percurso entre casa e trabalho, independentemente do meio de transporte utilizado. Os deslocamentos mais curtos recebem maior peso no cálculo do índice.

Por isso, a avaliação não considera apenas a qualidade dos ônibus, trens, metrôs e demais meios de transporte, mas também a distribuição dos tempos de viagem enfrentados pela população.