reprodução / IRHP Escultura perdida do Cais do Valongo





Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), buscam localizar uma escultura de bronze do século XIX que pertencia ao Cais do Valongo, na Região Portuária. A peça integrava originalmente um p ar de golfinhos instalado no local.

Uma das esculturas, já foi identificada na Praia Grossa, em Paquetá, enquanto o paradeiro da segunda continua desconhecido.

O IRPH, instituição vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento (SMDU), publicou recentemente nas redes sociais um pedido de colaboração da população carioca para encontrar a escultura desaparecida.













Esculturas tinham função além da ornamentação

Encomendados em 1841 ao artista João Justino de Araujo, os dois golfinhos de bronze foram instalados na entrada principal do Cais do Valongo, construído em 1811 para tirar o comércio de escravizados do centro da cidade, e tornou-se o principal ponto de chegada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas

Além de ornamentar o espaço, as esculturas funcionavam como bicas para abastecer de água as embarcações que atracavam no local.

No início do século XX, durante as transformações urbanas promovidas pelo então prefeito Pereira Passos, as esculturas foram retiradas do cais e transferidas para a Praça XV, no Centro do Rio. No novo endereço, passaram a integrar o Chafariz do Mestre Valentim.

As peças permaneceram no conjunto por algumas décadas, mas acabaram desaparecendo.

Estudo ajudou a reconstruir o caminho das esculturas

Uma pesquisa dos historiadores Deivid Valério Gaia e Regina Maria da Cunha Bustamante, professores da UFRJ, que reconstituiu a trajetória das duas peças históricas, conseguiu identificar uma delas na Praia Grossa, na Ilha de Paquetá, onde permanece até hoje.

O estudo foi publicado em dezembro de 2023 na Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, com o título 'A epopeia dos golfinhos do Cais do Valongo'.