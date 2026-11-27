Divulgação / Pcerj Capitão da Polícia Militar foi preso no Recreio dos Bandeirantes na manhã desta sexta-feira (27)

O Policial Militar Leonardo Magalhães Gomes da Silva, conhecido como “Capitão Léo”, foi preso na manhã desta sexta-feira (27), durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra envolvidos em homicídios relacionados à disputa territorial entre grupos criminosos na Zona Sudoeste da capital.

Leonardo Magalhães, o Capitão Léo, é suspeito de participar de homicídios na disputa por território na Zona Sudoeste e de se aliar a TCP e CV, facções rivais, segundo a investigação. Divulgação: Polícia Civil https://t.co/zgcBo6I6hw — Jornal O Dia (@jornalodia) November 27, 2026





De acordo com a investigação, Leonardo é apontado como uma das lideranças da milícia que atua na região do Pombo Sem Asa, em Vargem Grande. Ele é suspeito de participação em diversos assassinatos cometidos no contexto da disputa pelo controle de comunidades da região.

Capitão Léo foi localizado em um endereço no Recreio dos Bandeirantes, com apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar.

Segundo dados do Portal da Transparência do governo do Rio de Janeiro, Leonardo está vinculado a Secretaria de Estado de Polícia Militar desde 2006 e atualmente ocupa o cargo de capitão na corporação.

Em nota, a Polícia Militar informou que a 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (1ª DPJM) participou do cumprimento do mandado de prisão e de busca e apreensão no endereço do policial. A corporação afirmou que acompanha os desdobramentos da investigação e colabora com as diligências.

A PM também declarou que não tolera desvios de conduta ou crimes cometidos por integrantes da corporação e que adota medidas administrativas e disciplinares quando irregularidades são constatadas.

A ação da Polícia Civil segue em andamento para cumprir outras diligências e é conduzida por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) na comunidade Pombo Sem Asa, em Vargem Grande.

Investigação aponta alianças com TCP e Comando Vermelho

Ainda segundo a Polícia Civil, os investigadores identificaram que o policial preso na manhã desta sexta teria estabelecido alianças com integrantes das facções Terceiro Comando Puro (TCP) e, mais recentemente, do Comando Vermelho (CV). As articulações estariam relacionadas à transferência do controle de territórios e das fontes de renda ilegal exploradas nas comunidades.

Dentro deste acordo estariam ações na comunidade Pombo Sem Asa, como parte da expansão territorial do Comando Vermelho na Zona Oeste. A facção teria interesse em ampliar sua presença especialmente em Campo Grande e Guaratiba, regiões onde já foram registradas ações criminosas também relacionadas a esse contexto.

A investigação identificou que essas alianças estariam ligadas a rompimentos e confrontos entre milicianos e traficantes que teriam resultado em episódios investigados de ataques armados, capturas, torturas e execuções de integrantes de grupos rivais.

Os agentes também apuram práticas de extorsão e intimidação contra moradores, comerciantes e prestadores de serviços.

As investigações continuam para esclarecer os crimes e identificar todos os envolvidos, incluindo executores e mandantes.