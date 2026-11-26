Divulgação/Elovias Serra de Petrópolis

, na, poderá passar por um projeto de modernização que irá reduzir em até 32% o tempo tráfego da rodovia, que fica na Região Serrana do Rio de Janeiro

A iniciativa da concessionária Elovias é uma proposta que prevê a construção de dois túneis independentes, um destinado à subida e outro à descida, de aproximadamente 4,6 quilômetros de extensão.

De acordo com as estimativas da empresa, a alteração poderá reduzir o tempo de deslocamento no trecho, considerando os percursos de ida e volta. O trajeto, que atualmente leva aproximadamente 53 minutos, poderia ser realizado em cerca de 36 minutos, uma economia de quase 17 minutos.

Projeto passou por alterações

A proposta foi encaminhada à(ANTT), que analisa a viabilidade da mudança.

Recentemente, o projeto original passou por mudanças para buscar diminuir os impactos ambientais das obras, evitando intervenções em áreas de preservação. A principal mudança em relação ao planejamento original está no aproveitamento de uma estrutura que seria destinada exclusivamente a situações de emergência.

O projeto inicial previa a construção de um túnel principal para a subida da serra e outro paralelo, de mesma extensão, para funcionar como passagem de serviço, evacuação de usuários e acesso de equipes de socorro.

propõe transformar esse segundo túnel em uma pista rodoviária exclusiva para a descida. Dessa forma, os motoristas teriam uma estrutura independente para cada sentido de circulação.

Cada túnel deverá contar com três faixas de rolamento e acostamentos. As estruturas também serão conectadas por passagens a cada 250 metros, permitindo o acesso entre elas.

A mudança elimina a necessidade de outras intervenções previstas originalmente para a descida, como a construção dos túneis do Papagaio, no quilômetro 54,5, e do Ouriço, no quilômetro 85,1, além de correções no traçado da rodovia.

De acordo com a concessionária, a nova configuração poderá reduzir em aproximadamente 7,1 hectares a área de cobertura florestal potencialmente afetada.







Proposta ainda depende de aprovação

A proposta foi apresentada em 1º de julho de 2026 e, em agosto, a área técnica da ANTT considerou admissível dar continuidade à análise, condicionada à elaboração de um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA).

A ANTT também avaliará aspectos como fluidez do tráfego, segurança viária, conforto dos usuários e desempenho operacional.

A previsão da agência é concluir o estudo e a análise da proposta em abril de 2027.