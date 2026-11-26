Tomaz Silva/Agência Brasil Chuva forte vai atingir o Rio de Janeiro nesta quinta-feira (12)

A Defesa Civil do Rio de Janeiro informou que mantém suas equipes mobilizadas e monitora as condições meteorológicas em todo o estado, devido as fortes chuvas desta quinta-feira (26). Um boletim divulgado nesta manhã aponta risco hidrológico muito alto para os municípios de Barra Mansa, no Sul Fluminense, e Petrópolis, na Região Serrana. Outros 24 municípios também estão classificados com risco alto.

As sirenes de alerta foram acionadas nas duas cidades após o transbordamento de rios. Em, o aviso foi emitido em razão da inundação do. Já emo acionamento ocorreu após o transbordamento dos

Nas últimas 24 horas, os volumes de chuva ultrapassaram 100 milímetros em Paraty, na Costa Verde. O município registrou o maior acumulado de todo o estado, seguido por Angra dos Reis, com 95,6 mm, e Resende, com 87,2 mm.

De acordo com ae o, há registros de chuva fraca a moderada em diferentes regiões fluminenses e a previsão até as 18h é de céu nublado a encoberto, com possibilidade de mais instabilidade a qualquer momento.

Cidades sob risco de alagamentos

máxima prevista é de 29°C na região Noroeste. Os ventos devem variar de fracos a moderados, com rajadas moderadas. Oinformou que também permanece em alerta para atender possíveis ocorrências.

Além de Barra Mansa e Petrópolis, classificadas com risco hidrológico muito alto, outros 24 municípios estão sob risco alto de alagamentos e inundações:

Porciúncula, Varre-Sai, Natividade, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Cardoso Moreira, Campos dos Goytacazes, Itaocara, São Sebastião do Alto, Macaé, Rio das Ostras, Resende, Itatiaia, Barra do Piraí, Mendes, Angra dos Reis, Paraty, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Rio de Janeiro e Teresópolis.

Já o risco de deslizamentos permanece moderado em 24 municípios:

Campos dos Goytacazes, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Natividade, Varre-Sai, Porciúncula, Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Resende, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Nilópolis, Barra do Piraí, Mendes, Vassouras, Mesquita, Duque de Caxias, Petrópolis e Teresópolis.





Maiores acumulados de chuva do estado



Paraty foi o município que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas, com 104 milímetros. Outros nove municípios também tiveram acumulados superiores a 65 mm.

Paraty: 104 mm;

Angra dos Reis: 95,6 mm;

Resende: 87,2 mm;

Duque de Caxias: 83,4 mm;

São João de Meriti: 76,2 mm;

Rio de Janeiro: 75,8 mm;

Miguel Pereira: 70,4 mm;

Engenheiro Paulo de Frontin: 68,3 mm;

Nilópolis: 68 mm;

Guapimirim: 66,5 mm.

As atualizações podem ser acompanhadas pelo perfil da Defesa Civil estadual no Instagram, @defesacivil_rj.