Severino Silva/Agência O Dia Major Ronald foi demitido do cargo pelo Governador do Rio de Janeiro

O governador interino do Rio de Janeiro , desembargador Ricardo Couto, determinou a demissão do major da Polícia Militar Ronald Paulo Alves Pereira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A ação já foi publicada no Diário Oficial do Estado.

A decisão estabelece a perda do posto, da patente e das condecorações do oficial. A medida foi determinada por decreto datado de 19 de novembro, em cumprimento a uma decisão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Ronald Pereira foi condenado a 56 anos de prisão pelo STF, em fevereiro de 2026. Segundo as investigações, o então major foi quem monitorou a rotina de Marielle e repassou informações aos responsáveis pela execução do crime.

Relembre o caso

Em março de 2018, a vereadora foi assassinada a tiros no bairro do Estácio, na região central do Rio. O motorista Anderson Gomes também morreu. A assessora parlamentar Fernanda Chaves, que estava no veículo, sobreviveu à tentativa de homicídio.

O carro utilizado no atentado, um Chevrolet Cobalt, foi dirigido pelo ex-policial militar Élcio de Queiroz, enquanto Ronnie Lessa efetuou os disparos.

Em junho deste ano, o STF rejeitou os recursos apresentados pelas defesas e manteve as condenações dos cinco acusados de participação no crime, entre eles Ronald Pereira, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, o ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa e Robson Calixto.





Outro policial também foi demitido

No mesmo decreto, Ricardo Couto determinou a demissão do primeiro-tenente reformado da Polícia Militar Maurício Silva da Costa, conhecido como Maurição.

Ele é apontado como integrante da milícia que atuava nas comunidades da Muzema e de Rio das Pedras, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Ronnie Lessa também fazia parte do grupo criminoso.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que a corporação adotará os procedimentos administrativos necessários para cumprir a decisão, em conformidade com a legislação vigente.

O iG procurou a defesa dos envolvidos, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue em aberto.